Harry Styles: concertone da record a Reggio Emilia. I fan scelgono il treno, boom di passeggeri: +880%

Reggio Emilia, 7 luglio 2023 – Un concertone da record quello di Harry Styles che si terrà il prossimo 22 luglio alla Rcf Arena Campovolo. Numeri ad alta velocità, non solo per quanto riguarda i biglietti – polverizzati in pochissimo tempo col sold out da centomila spettatori – ma anche per quanto riguarda i treni. Il live della star internazionale infatti richiamerà a Reggio per quel giorno l’880% in più di passeggeri in treno. Un dato che dimostra la grande potenzialità della stazione Mediopadana. La statistica percentuale è stata stilata da Trainline, piattaforma leader per viaggiare in treno e pullman. Nessun artista in Italia non solo non ha saputo fare meglio, ma non si avvicina neppure lontanamente alle cifre da capogiro generate attorno all’ex leader degli One Direction confermando dunque l’ottima scelta degli organizzatori.

Lo stesso sito ha redatto una speciale classifica di confronto tra passeggeri che si metteranno in viaggio sui binari a seconda dei concerti. L’unico evento a tenere il passo di Styles è quell o dei Blur nel concerto in programma nello stesso giorno a Lucca, facendo registrare il +122%. Seguono il rapper Kendrick Lamar di scena il 17 luglio a Verona (+40%), i Black Eyed Peas il 14 luglio a Ferrara (+19%), Tiziano Ferro sempre il 14 luglio a Padova (+16%), gli One Republic l’11 luglio a Roma (+12%), Marco Mengoni due giorni fa a Torini (+11%); chiudono la curiosa e speciale graduatoria i Depeche Mode che saliranno sul palco a Bologna il 16 luglio (+10%). A deporre a favore di Styles sicuramente il fatto che sarà l’unica data italiana del suo ’Love on tour’. Ma anche la facilità per Reggio di essere raggiunta grazie alla Tav. Come conferma lo studio infatti l’’incremento del numero di viaggiatori in treno testimonia la passione e l’interesse che i concerti i sono in grado di suscitare, diventando eventi di richiamo turistico. Il treno è il mezzo di trasporto ideale: economico, senza preoccupazioni di parcheggio e – perché no – una scelta ambientale.