Coalizione Civica lancia un’originale colonna sonora per le elezioni

Reggio Emilia, 21 aprile 2024 - “Aria pulita, benessere, casa e lavoro per la gente. Per questo scelto Fabrizio Aguzzoli seriamente. La mia scelta è Ci-vi-ca, Coalizione Ci-ci-ci-civica, la mia scelta è civica!”. È il ritornello dell’originale canzone lanciata come colonna sonora dalla lista candidata alle elezioni amministrative di giugno a Reggio.

Vanessa Milena Pellinghelli in arte MiMi con il produttore Federico Adani nello studio di registrazione

La formazione civica che candida Fabrizio Aguzzoli ha realizzato una canzone pensata appositamente per la competizione elettorale, composta e interpretata da giovani talenti reggiani. A coordinare il tutto, uno degli esponenti di Coalizione Civica, Bruno Brenno Ferrari, 34 anni, candidato al consiglio comunale, docente e presidente dell'associazione giovanile Reggio Calling.

Ed è stata proprio Reggio Calling a concretizzare l’idea. Insieme, i volontari dell'associazione, si sono trovati allo storico studio di registrazione di Rubiera "Esagono", in cui il 24enne produttore Federico Adani e due cantanti, le 31enni Milena Pellinghelli in arte MiMi e Federica Giordano, hanno creato insieme una piccola perla che unisce modernità, giochi vocali e mette insieme nel testo alcuni dei punti cardine del programma di Aguzzoli, dall’ambiente all’impegno sociale.

“Sono molto soddisfatto del lavoro di squadra per costruire una canzone che possa essere il più accattivante possibile, orecchiabile e che rimanga nelle teste delle persone, insomma una vera e propria probabile hit con tanto di video della registrazione in studio, questo per essere il più professionali possibile. Spero che il risultato sia buono e apprezzato dalle persone”, commenta Bruno Breno Ferrari presentando il brano.

“Qualcuno potrà trovare l’idea di una canzone fuori registro, qualcosa di fuori dai canoni classici di una campagna elettorale. Beh, non noi. Come abbiamo già dimostrato in tante occasione, non abbiamo paura di percorrere strade nuove e originali, che possano coinvolgere tante persone e comunicare le nostre idee, in particolare i giovani – aggiunge il candidato Aguzzoli – La canzone è fresca, dinamica, è stata realizzata da persone giovani che vivono e si esprimono a Reggio, nel nostro territorio, persone a cui vogliamo dedicare la massima attenzione. Ringrazio Reggio Calling per la bravura e l’attenzione che hanno messo nella realizzazione, la nostra campagna elettorale ora può contare sul miglior accompagnamento sonoro possibile”.