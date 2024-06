Elezioni sindaco a Reggio Emilia, Aguzzoli: “Ci aspettavamo il ballottaggio”

Reggio Emilia, 10 giugno 2024 – “Ci aspettavamo di andare al ballottaggio e di avere un successo maggiore. Non possiamo dirci del tutto soddisfatti, ma sono le regole del gioco”.

Così Fabrizio Aguzzoli, candidato sindaco per la lista Coalizione Civica alle amministrative di Reggio, dopo il verdetto degli spogli elettorali di stasera.

"Sapevamo che avrebbe vinto il centrosinistra – aggiunge – ma speravamo in un 8-10% (la lista si è fermata appena sotto il 6,5%, ndr) e che i rapporti all’opposizione potessero essere più equilibrati”.

I consiglieri all’opposizione saranno dodici in tutto: l’ufficio elettorale dovrà darne certezza assoluta, ma si presuppone che oltre ad Aguzzoli entri anche Dario De Lucia, primo per preferenze in Coalizione Civica e terzo tra tutti i candidati consiglieri con 841 voti (dato aggiornato alle 21.53 con ancora sei seggi da scrutinare).

"Sono felice di questo risultato, chiaramente – dice De Lucia –. Ma la cosa importante ora è rimettersi a lavoro, dal giorno uno, dentro alla Sala del Tricolore per fare ciò che abbiamo sempre fatto: ascoltare le periferie e il territorio”.

"A questo proposito – aggiunge infine – ricordo l’assemblea già fissata per il 26 giugno, alle 21 agli Orti Spallanzani”.