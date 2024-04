Morta Anna Pozzi, ex sindaco di Rubiera

Reggio Emilia, 2 aprile 2024 – A 77 anni si è spenta Anna Pozzi, sindaca di Rubiera dal 1995 al 2004 e ideatrice della Corte Ospitale, un complesso monumentale del XVI secolo che Pozzi trasformò in un centro di produzione teatrale, una sorta di cittadella degli artisti.

Per anni professoressa di italiano, l’ex sindaca nutriva un grande amore anche per la musica e per la cucina. Un anno fa aveva saputo di avere una grave malattia.

I funerali giovedì, alle 10,30, con rito civile dalla casa di Fontana per il vicino cimitero.

Il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, ne ha scritto un ritratto affettuoso.

“Il suo amore per la letteratura, per il teatro e per la musica ne ha fatto una instancabile promotrice di cultura, anche a costo di mettersi lei a cucinare i tortelli per i musicisti", si legge tra l’altro.