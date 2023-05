L'Aquafan di Riccione riapre il primo giugno: tutte le novità

Riccione (Rimini), 26 maggio 2023 – Riapre le sue porte per una nuova stagione estiva l’Aquafan di Riccione, il parco acquatico più famoso d’Europa: il giorno da segnarsi nel calendario è giovedì 1 giugno. Nove ettari di verde a disposizione sulla collina romagnola, più di tre chilometri di scivoli (riqualificati nei mesi prima dell’apertura come l’M280, l’attrazione più importante) e un fitto calendario di eventi fra musica, animazione, brand e ospiti a sorpresa. Gli ingredienti per un’altra estate indimenticabile, per famiglie e non solo, ci sono tutti.

Festa di fine anno scolastico

Per coinvolgere le nuove generazioni il parco organizza per venerdì 16 giugno la ‘Festa di Fine Anno’ scolastico. Dalle 10 alle 18.30 parco aperto e maratona di dj set con un biglietto d’ingresso speciale per chi è nato tra il 2003 e il 2011.

Scuola Zoo

Attraverso la collaborazione con Scuola Zoo l’Aquafan ha in serbo tante sorprese come l’animazione e dj set in programma ogni mercoledì dal 5 luglio al 23 agosto.

Maxibon Music Wave

Un’altra protagonista dell’estate romagnola sarà la musica. Nell’appuntamento delle 14.30 tra luglio e agosto prenderà infatti il via la ‘Maxibon Music Wave’. Da calendario, ad esibirsi sul palco 'Onde', si alterneranno l’11 luglio Alfa, 18 luglio Clara, 25 luglio Will, 1 agosto The Kolors, 8 agosto Shade, 15 agosto Random e 22 agosto Matteo Romano.

Abbonamenti e promozioni

Oltre alle convenzioni con hotel e strutture ricettive del territorio, l’Acquafan conferma anche per il 2023 lo stesso prezzo per gli abbonamenti: 100 euro per gli adulti e 60 euro per gli under 18 (residenti in provincia di Rimini e Pesaro Urbino). Numerose le promozioni online accanto all’acquisto dei singoli biglietti, i pacchetti famiglia, la prenotazione di ombrelloni e lettini e l’ingresso gratuito nel giorno del compleanno. Torna inoltre, come negli altri parchi Costa della Riviera, la formula “Prima acquisti e più risparmi” con sconti anche del 20%. Per tutte le tariffe, gli orari e il regolamento del parco consultare il sito ufficiale.