Barbie alle Befane di Rimini, folla per scattarsi foto una scenografia tutta rosa

Rimini, 21 luglio 2023 – Sono arrivati in centinaia ieri alle Befane di Rimini con abbigliamento o accessori rosa per partecipare alla festa dedicata a Barbie, l'iconica bambola più famosa del mondo, ora su grande schermo grazie al film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling.

Una folla in rosa, tante donne e ragazze, hanno aspettato il loro turno per potersi immortalare nell'evento dedicato a Barbie, che si è tenuto ieri e che continua oggi 21 luglio, dalle 17 alle 20 in Piazza Zara a Le Befane Shopping Centre.

Una piazza in rosa per uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno, una folla intergenerazionale di 'Barbie' e 'Ken' adulti, giovani e giovanissimi, si sono dati appuntamento per scattarsi un selfie in una scenografia site specific con Cadillac rosa Eldoardo 1958 originale, pink carpet, e ancora gadget per tutti e un box-scatola regalo per trasformarsi nel proprio personaggio preferito: un'autentica festa che Le Befane Shopping Centre di Rimini, con il Multiplex Giometti, ha deciso di regalare al pubblico del Centro commerciale e a tutti i fan.

Amiche in rosa

Oggi la festa continua sempre dalle 17 alle 20 e proprio per il grande apprezzamento ricevuto, la scenografia resterà in piazza Zara a disposizione del pubblico sino a mercoledì 26 luglio 2023.

Il film nelle sale del Multiplex di Rimini e al Cinepalace di Riccione, visto il grande successo ottenuto dall'uscita in sala, sarà proiettato ancora fino a fine estate.