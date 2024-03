Bob Sinclair al Peter Pan Club per Pasqua

Misano, 26 marzo 2024- Domenica di Pasqua sulle note di Bob Sinclair con il Clorophilla Easter Edition al Peter Pan Club di Misano. Il 31 marzo la discoteca ospiterà il dj che da decenni è una delle figure più autorevoli e longeve dell'universo della musica elettronica mondiale. Reduce da Sanremo 2024, dove ha fatto ballare tutti sulla nave da crociera.

Una carriera artistica colma di successi, quella di Sinclair, iniziata nel 1987 e proseguita tra le tante hit con la pubblicazione di "Love generation" nel 2005 e "World Hold on" nel 2006, sigle dei titoli di testa dei cinepanettoni Natale a Miami e Natale a New York che hanno aumentato il successo tra il pubblico italiano. La stessa "Love Generation" fu anche una delle canzoni ufficiali dei Mondiali 2006.. Lo stesso anno Sinclair, ha vinto il World Music Award al miglior dj nel mondo.

Christophe Le Friant, in arte Bob Sinclair, ha ‘solcato’ i piatti di set memorabili come quelli del Carnevale di Rio o del festival belga di Tomorrowland, senza dimenticare le ospitate ad Ibiza e i tantissimi altri Club sparsi per il mondo. Nel 2011 il dj francese ha riportato in auge il successo tra il pubblico di Raffaella Carrà, pubblicando "Far l'amor", remix del celebre pezzo del 1976 "A far l'amore comincia tu".