Starbucks prepara lo sbarco alle Befane di Rimini

Rimini, 24 marzo 2024 – Rimini vuole fare l’americana... Presto sulla Statale 16 partiranno i lavori per il nuovo, maxi locale di Kentucky fried chicken, la catena americana di fast food presente in tutto il mondo, famosa per le sue specialità di pollo. L’inaugurazione (se tutto andrà bene) è prevista per Pasqua 2025. Prima, molto prima aprirà a Rimini anche Starbucks.

Il nuovo Starbucks di Bologna, inaugurato poche settimane fa in un palazzo storico di via D’Azeglio: presto la catena americana aprirà una caffetteria anche a Rimini, presso il centro commerciale Le Befane

La catena statunitense di caffetterie aveva messo da tempo la Riviera nel mirino. C’erano state trattative per realizzare il primo bar Starbucks a Rimini al posto del Caffè dello Rose, uno dei locali storici di Marina centro. Non si è trovato l’accordo con la proprietà, e l’affare è saltato. Ma i manager di Starbucks non hanno abbandonato l’idea di aprire finalmente anche a Rimini, e hanno individuato nel centro commerciale Le Befane la location ideale per una caffetteria.

Quando aprirà Starbucks a Rimini? Difficile dirlo ora, perché prima di poter iniziare i lavori bisognerà completare l’iter per avere tutte le autorizzazioni. Ma c’è un certo ottimismo che l’operazione possa andare in porto velocemente. Tanto che il gruppo Percassi, che si occupa dello sviluppo e della gestione delle caffetterie di Starbucks per l’Italia (è licenziatario unico della catena americana) ha già avviato la ricerca di personale per il locale a Rimini. "Starbucks continua la sua espansione – si legge negli annunci – e finalmente aprirà il primo store nella bellissima Rimini. Per questo importante progetto che aprirà al centro commerciale Le Befane ricerchiamo baristi, store manager" e altre figure. Bocche cucite per ora dai manager di Starbucks e dalla direzione delle Befane. Ma se tutto filerà liscio, i lavori partiranno presto e Starbucks aprirà a Rimini tra qualche mese, magari già durante l’estate. Da quanto trapela, il nuovo locale dovrebbe dare lavoro ad almeno una quindicina di persone.

Lo sbarco a Rimini, come detto, era da tempo nei piani di sviluppo di Starbucks in Italia. Giusto poche settimane fa, l’1 marzo, il marchio americano ha inaugurato a Bologna (in un palazzo storico di via D’Azeglio) la sua prima caffetteria in Emilia Romagna, nonché la 35esima in Italia. Dopo Bologna toccherà presto a Rimini, con l’apertura del locale alle Befane. Il progetto è già pronto, vanno solo definiti gli ultimi passaggi burocratici con Palazzo Garampi.