Starbucks apre a Bologna e sbaglia la tazza con le torri

Bologna, 29 febbraio 2024 – "È quello che succederà tra 50 anni, quando la Garisenda sarà dritta e l'Asinelli storta". Ci ha scherzato su il sindaco Matteo Lepore, sul pasticcio delle tazze di Starbucks che celebrano Bologna e che da oggi sono in vendita nello storico di via d'Azeglio, nei locali che una volta ospitavano le librerie Mondadori.

Sulla tazza anche le lasagne, i tortellini, San Luca, il Nettuno. Tutto giusto, ma le Torri no.

L'inaugurazione di Starbucks in via D'Azeglio a Bologna. A sinistra la tazza con la torre degli Asinelli che pende

Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia, ha cercato di spiegare il perché. "Per questioni di marchi registrati non possiamo riprodurre i monumenti con la massima fedeltà".

Poi c'è l'inaugurazione, sono cominciato a spuntare - gratis, nel primo giorno - i primi Frappuccini al caramello e i bagel al salmone. Non siamo a Times Square, ma quasi.

"Ogni punto Starbucks è diverso, su Bologna abbiamo investito tanto, vogliamo contribuire con la deroga al Decreto Unesco ad alcune attività socio-pedagogiche e raccoglieremo i consigli dei giovani. Le parole d'ordine sono sostenibilità e qualità, saremo un punto di riferimento per la città. Le polemiche? Non ci sono arrivate, per noi è un privilegio aprire in centro a Bologna".

Trenta le assunzioni previste, 50 i posti a sedere, cucina al piano superiore e larga scelta del menù, l'espresso costa 1,50 euro, un Caramel macchiato piccolo 4 euro.

Starbucks è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20.