Eventi Pasqua e Pasquetta a Rimini: mostre, street food, mercatini. In spiaggia c’è il Paganello

Rimini, 31 marzo 2024 – Non sarà un vero e proprio pienone. Ma un pienino di Pasqua sì. Che, visto le condizioni meteo incerte, può già essere considerato un buon antipasto della stagione estiva.

Circa 400 gli hotel che hanno aperto le proprie porte ai turisti, tanti i locali (in spiaggia e non solo) che hanno inaugurato la stagione in questo weekend. Turisti che non si annoiano di certo in questi giorni, attirati dalle mille cose da fare a Rimini in questi giorni di festa.

Attraversando i secoli di storia della città: la Rimini romana, i villini del turismo balneare elitario riminese e i personaggi della Belle Epoque, il Grand Hotel. E ancora la Rimini Felliniana tra le due sedi del Fellini Museum e il Borgo San Giuliano, o fra gli stucchi dorati del Teatro Amintore Galli.

Visite guidate per tutti i gusti. Ma non da meno sono le mostre. Prorogate fino al 14 aprile quelle ospitate al al Fulgor: And please stop crying dedicata a Giulietta Masina, di cui ricorrono i 30 anni della scomparsa, e Lilian the Fighter , una selezione di 30 disegni che ci mostrano l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi dalla storica collaboratrice del maestro, Liliana Betti.

All’insegna dello sport la spiaggia con i ‘dischi volanti’ del Paganello . Un’edizione da record, per il campionato internazionale di frisbee a squadre in spiaggia, con 2mila atleti arrivati qui da ogni parte del mondo.

Domani, alle 18, finali e premiazioni, al bagno 28 in piazzale Kennedy. Sempre all’insegna dello sport la passeggiata in spiaggia fino al bagno 63, con un percorso che si veste di giallo con la mostra all’aria aperta tutta dedicata alla promozione del Tour de France .

Sul fronte culinario, per Pasqua lo street food torna in città con lo Street Food Truck Festival , che quest’anno festeggia 10 anni. Fino a domani il parco Marecchia, al borgo San Giuliano, ospita food truck da tutta Italia all’insegna dell’originalità con ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, rimorchi che si trasformano in luoghi del gusto.

Poi i mercatini . Oggi in piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto tornano Rimini Antiqua con i suoi oggetti antichi, moderni e vintage e Domeniche ad arte (via Brighenti e Largo Giulio Cesare). La mostra dedicata all’artigianato e all’hobbistica locale lascerà spazio domani alla creatività e al design dei mercatini di Artigiani al centro , sempre in piazza Tre Martiri. E martedì al Cinema Teatro Tiberio spazio a Di che colonia sei?, il film documentario di Riccardo Marchesini che racconta la storia delle colonie della Riviera.