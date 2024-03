Fogheracce di San Giuseppe 2024: a Rimini rinviate al 23 marzo causa maltempo

Rimini, 18 marzo 2023 – I falò che si sarebbero dovuti tenere questa sera, 18 marzo, per la festa di tutti i papà sono stati rinviati al 23 marzo causa maltempo. Non solo quello di Rimini, si faranno sabato prossimo anche le tradizionali fogheracce di Viserba, Viserbella, San Giuliano e Torre Pedrera.

Il programma

Sono diversi gli appuntamenti per San Giuseppe 2024. Li ricordiamo: a Marina Centro di Rimini in prossimità del porto sulla spiaggia davanti a piazzale Boscovich, ci sarà La Festa della Fogheraccia al porto. Un mercatino di dolciumi e prodotti gastronomici a partire dalle 17, poi l'accensione del falò alle 21 sulla spiaggia libera.

A San Giuliano mare, la ‘Fugaràza de garzèun’: la fogheraccia si accende alle 18.30 in spiaggia libera per dare il benvenuto alla primavera in riva al mare ammirando insieme il tramonto.

A Viserba, invece, ‘Viserba s’incendia’: i festeggiamenti hanno inizio alle ore 18 con due dj set presso il bar Turismo di via Dati e il bar Barrio 91 di piazza Pascoli. L’apertura degli stand gastronomici è programmata per le ore 19, sia in piazza che in spiaggia, mentre l’accensione del falò è attesa per le 20. Alle 21, in piazza Pascoli, inizia invece l’esibizione della cover band “Anima Negrita”, per un tributo alla band toscana.

A Viserbella ci sarà la ‘Fogheraccia alle serre’, in via Bruschi: un tradizionale falò per salutare l'inverno passato e festeggiare l'arrivo della primavera. Una serata all'insegna della musica e del divertimento durante la quale sarà possibile anche cenare in compagnia.

A Torre Pedrera, invece, il comitato turistico dà vita a una fogheraccia anche nell'area limitrofa alla chiesa di San Giovanni in Bagno. Un momento di condivisione e festa, ad ingresso gratuito. Apertura stand gastronomici dalle 19. Accensione del fuoco alle ore 20.