San Giuseppe 2024, i falò si accendono in Romagna: ecco dove

Rimini, 14 marzo 2024 - Secondo la tradizione religiosa, l'avvento della primavera è segnato dalla festa di San Giuseppe, protettore dei poveri e dei più deboli. In Romagna, tuttavia, la suddetta festa prevede anche di rispettare un'antica tradizione pagana riguardante l'accensione di un falò, per accogliere con buoni auspici l'arrivo della stagione delle fioriture. Abbiamo raccolto per voi i più importanti e gettonati eventi riguardanti l'accensione dei falò nel territorio romagnolo, tra i mesi di marzo e aprile 2024.

La tradizione

Ancora prima dell'epoca romana il territorio romagnolo era abitato da popolazioni celtiche, che erano solite festeggiare la primavera e augurare una fruttuosa annata per la raccolta nei campi attraverso l'accensione di grandi fuochi. Nasce da qui la tradizione di accendere un falò la sera della vigilia di San Giuseppe o nel periodo vicino. Dalla costa all'entroterra, il territorio romagnolo si riempie di "focarine" o "fogheracce" (nome che varia in base anche alla zona geografica di cui si parla) a cui potere assistere muniti di vino rosso e di una gustosa piadina.

Fogheracce a Rimini

Lunedì 18 marzo, in prossimità del porto sulla spiaggia davanti a piazzale Boscovich, un mercatino di dolciumi e prodotti gastronomici vi aspetta a partire dalle 17, in attesa dell'accensione del falò attesa per le 21.

Nello stesso giorno a Viserba, la più importante frazione di Rimini, la festa di San Giuseppe si festeggia addirittura in due modi e frangenti differenti. Uno di questi prevede di assistere dalla spiaggia del bagno 33, circondati da stand gastronomici, all'accensione della fogheraccia delle 20. L'alternativa è quella di recarsi in piazza Pascoli, dove viene allestito un maxischermo per osservare il falò in compagnia della musica dal vivo di LuciRock, a partire dalle 21.30, e delle casette gastronomiche. L'ingresso all'evento è libero.

Gli eventi del 18 marzo nella zona di Rimini, tuttavia, non sono finiti. Il comitato turistico di Torre Pedrera, infatti, dà vita a una fogheraccia anche nell'area limitrofa alla chiesa di San Giovanni in Bagno. Un momento di condivisione e festa, ad ingresso gratuito.

Falò a Riccione

Fuochi e tanto spettacolo protagonisti alla vigilia di San Giuseppe, lunedì 18 marzo, anche a Riccione. I festeggiamenti partono alle 17.30 e proseguono fino a dopo la mezzanotte in compagnia del Circus per i bambini, gli artisti di strada e l'esibizione del messicano Rulas Quetzal, che unisce la spettacolarità dei giochi col fuoco al ritmo delle percussioni. Una volta tramontato il sole, alle 20.30, vengono accesi i bracieri e il grande falò, allestito da Geat sulla spiaggia di fronte a piazzale Roma, per un evento completato dalla presenza dei food trucks e dalla musica del dj set.

Focheraccia di San Giovanni in Marignano (Rn)

La Focheraccia di San Giuseppe a San Giovanni in Marignano (Rn) è un rituale di auspicio e di accoglienza della bella stagione. Allestita dal Comitato Cittadino Frazione Pianventena, le celebrazioni avvengono in via Torino, nella frazione Pianventena, a partire dalle 20 di lunedì 18 marzo. Cibo, vino e racconti contadini non mancano davanti al grande falò.

Focarina di Savignano sul Rubicone (FC)

Alla Bastia di Savignano torna con grande attesa la Focarina di San Giuseppe. L'appuntamento è per sabato 16 marzo, con l'accensione del fuoco in programma per le ore 20.15. Cibo e divertimento per tutti i familiari nella festa organizzata da "Chi Burdèl della Festa del Campet Bastia".

Focarina a Cesena

Sabato 16 marzo, la parrocchia San Paolo a Cesena allestisce una bella serata per celebrare i papà e l'arrivo della loro festa. Si comincia alle 18 con la messa di benedizione dei papà, per proseguire alle 19 con l'apertura degli stand gastronomici in attesa dell'accensione del falò delle 19.30.

Focarina di Gattolino (FC)

A Cesena si possono trovare le tradizionali focarine anche nelle frazioni, in particolare a Gattolino. Alle 20.30, ci si ritrova presso il parchetto della chiesa nell'attesa che venga acceso il grande fuoco, nel corso di una preghiera in favore della Pace. Accompagnano la serata i Pasquaroli di Villachiaviche con i loro divertenti e folcloristici canti.

Focarina a Ravenna

Domenica 17 marzo presso l'area circostante alla Chiesa di San Zaccaria, in via Dismano 663, si accende la tradizionale Focarina di San Giuseppe. Una festa basata sulla collaborazione e le tradizioni, grazie agli stand delle associazioni, delle proloco e dei comitati attivi nei dintorni. Tante le iniziative, dall'esposizione di moto ai percorsi da fare a cavallo. Saranno presenti, coordinati dal Comitato Cittadino di Carraie, anche giochi di un tempo come il tiro alla fune e la corsa coi sacchi.

Festa del Falò di Rocca san Casciano (FC)

Concludiamo con il gran finale, nella provincia di Forlì-Cesena. Di poco fuori rispetto al periodo di San Giuseppe, nel weekend del 6 e 7 aprile, a Rocca San Casciano si svolge la tradizionale Festa del Falò, dove i due rioni del Borgo e del Mercato, i due cuori pulsanti del paese, si sfidano per allestire il falò migliore in una cornice ricca di partecipazione, festa e divertimento, grazie all'imperdibile sfilata dei carri e alla festa musicale in piazza fino a tarda serata.