Un regalo speciale per la festa del papà in Emilia Romagna: padri e figli insieme per un’avventura

Bologna, 15 marzo 2024 - Una giornata importante, da festeggiare con una delle persone più care. Si avvicina San Giuseppe, la Festa del Papà, ed è una buona occasione per trascorrere momenti da ricordare tra padri e figli. Da viaggi in barca a cacce al tesoro, ecco una serie di attività in Emilia-Romagna nelle quali potere condividere un'esperienza in famiglia in compagnia di una delle figure più importanti della nostra vita.

Caccia al Tesoro alla Buca di Rivergaro (Pc)

Si tratta di una caccia al tesoro padre e figlio in compagnia di mucche, vitelli e tanti altri animali di campagna. Il tutto nel contesto bucolico della fattoria La Buca a Bassano, frazione di Rivergaro (Pc). L'appuntamento si chiama "Sei Forte Papà" ed è adatto a tutti i bambini dai 5 anni in su. Il primo appuntamento è per sabato 16 marzo alle 10,20, ma chi non riesce a presentarsi non si disperi poiché si replica anche domenica 17 alle 15,30. Si consiglia di indossare stivali da pioggia, per proteggersi dalla terra e da eventuali schizzi. Il costo per partecipare è di 15 euro a bambino. Per saperne di più, consultare il profilo Facebook della fattoria.

Viaggio in motonave a Boretto (Re)

Un pranzo a base di specialità in Emilia-Romagna, con la particolarità di ritrovarsi a bordi di una motonave Stradivari sulla superficie del Po. "Festa del Papà e al Benvenuto alla Primavera" vi attende domenica 24 marzo con partenza dal porto di Boretto (Re) alle 12,30. Nel menù figurano salumi Dop e l'Erbazzone della tradizione reggiana, gramigna alla salsiccia, tortelli, coppa arrosto con patate e dolci tipici. Il prezzo della giornata completa, con pranzo e viaggio, è di 70 euro. Per informazioni, visitare il sito motonavestradivari.it.

Simulare la guida in Formula 1

La Ferrari partecipa alla Festa del Papà proponendo iniziative al museo Enzo Ferrari di Modena e al museo Ferrari di Maranello (Mo), in cui padri e figli possono condividere insieme un’esperienza emozionante. Grazie a un simulatore, è possibile pilotare monoposto Gran Turismo a Modena e di Formula1 a Maranello nei maggiori circuiti europei e mondiali. Il corso varia dai 25 ai 30 euro, per una corsa di 7 minuti. Consultare la sezione dedicata del sito della Ferrari per saperne di più.

Esperienza di guida iperrealistica grazie al simulatore della Ferrari

Cercare e valutare le raviole di San Giuseppe

In Emilia-Romagna, Bologna in particolare, in occasione della Festa di San Giuseppe si è soliti gustare le tipiche raviole, biscotti di pastafrolla ripieni di mostarda bolognese. Padri e figli, a spasso per il centro della città, possono assaggiare e votare le migliori raviole, attraverso un percorso da chiudere eventualmente con la pasticceria di Gino Fabbri, in via Cadriano.

Andare a cavallo nel parco del Delta del Po (Fe)

Inoltrarsi nel bel mezzo della natura dello splendido parco del Delta del Po, in sella a un cavallo. Martedì 19 marzo, in mattinata, padri e figli possono cavalcare insieme all'aperto immersi in un paesaggio al naturale ricco di meraviglia, il tutto accompagnati da una guida specializzata. La partenza della passeggiata è in programma alle 9,30 dal lido delle Nazioni, dura un'ora e costa 25 euro. Visitare, per informazioni, il sito del Delta del Po.

Il parco del Delta del Po offre una suggestiva passeggiata a cavallo per padri e figli

Visitare il Safari Ravenna

In occasione della riapertura primaverile, il Safari Ravenna presenta un'offerta super vantaggiosa. Domenica 17 e domenica 24 marzo, infatti, è previsto l’ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni. Il percorso, nel quale si possono ammirare le varie specie del parco come leoni, tigri, giraffe, zebre e molte altre, ha una lunghezza di 4 km e può essere effettuato a scelta su un'auto elettrica, sulla propria auto o su un trenino con guida. Il prezzo del biglietto intero è di 26 euro. Per saperne di più, consultare il sito safariravenna.it.

Avvistare i pipistrelli alle grotte di Onferno (Rn)

Appena nominate Patrimonio Mondiale dell'Unesco, le grotte di Onferno organizzano, in occasione della festa del Papà, visite guidate, passeggiate e laboratori gratuiti per i bambini. Il tutto si svolge nel weekend del 16 e del 17 marzo, con giornata clou dedicata alle famiglie prevista per domenica. Nel tragitto, è possibile avvistare uno degli 8.000 pipistrelli che abitano dentro queste suggestive grotte. Il prezzo di una singola visita guidata è di 10 euro. Cliccare sulla sezione apposita del sito web parchiromagna.it per cogliere informazioni ulteriori.