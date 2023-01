Gelato e yogurt per cani e gatti: le novità del Sigep di Rimini

Sigep Rimini 2023 - gelato e yogurt per cani e gatti

Rimini, 23 gennaio 2023 – Il ‘pet food’, il cibo pensato per gli animali domestici, debutta quest’anno al Sigep, il Salone internazionale del gelato, della pasticceria, della panificazione artigianale, del gelato e del caffè in corso in questi giorni a Rimini (chiuderà mercoledì 25 gennaio): naturalmente, non poteva non farlo sotto forma di ‘can-gelato’, gelato per cani, crema-dessert e yogurt per cani e gatti.

È l’idea di Fidovet, azienda di San Benedetto del Tronto (Ap), specializzata in menu per gli amici a quattro zampe e annoverata, quest’anno, fra gli oltre mille brand che espongono in fiera.



Il gelato per cani si presenta come un preparato in polvere, da rigenerare con acqua e tenere in freezer per almeno 3 ore prima di servirlo a Fido: è disponibile in almeno 5 gusti, dalla fragola alla vaniglia, dalla mela verde alla banana.

Lo yogurt, anch’esso in polvere e istantaneo, è arricchito di probiotici in grado di migliorare il benessere intestinale ed è pensato sia per cani, sia per gatti.



«Abbiamo investito per anni in ricerca per ottenere questo risultato», dichiara Alessandro Marcucci, fondatore e amministratore delegato di Fidovet. «Si tratta di una linea fortemente innovativa, fatta di alimenti al 100% naturali, che potremmo mangiare anche noi umani. Il nostro obiettivo, dopo l’approdo a Sigep, è arrivare nelle gelaterie: il nostro sogno è vedere le persone entrare in gelateria e chiedere sia il gelato per sé, sia quello per il proprio amico a quattro zampe».