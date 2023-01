’Gelato sospeso’ per i bimbi malati Al Sigep tutte le novità di Babbi

Sono presenti al Sigep – il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale, cioccolato e caffè, giunto alla sua 44esima edizione e inaugurato ieri al quartiere fieristico di Rimini – con uno stand che vuol essere un omaggio ai borghi dell’Italia del medioevo e alle loro botteghe di arti e mestieri. Il colosso cesenate Babbi, che sostiene e promuove la kermesse curata da Italian exhibition group fin dagli albori, presenterà qui, come da tradizione, le novità di prodotto per i settori della ristorazione, gelateria e pasticceria artigianale. Ma la vera novità, fanno sapere da Babbi, è un’iniziativa che coinvolgerà, per tutto l’anno, i gelatieri e pasticceri italiani, chiamati a supportare – assieme all’azienda e a Fondazione Umberto Veronesi - la ricerca a favore dell’oncologia pediatrica, con il progetto ‘Gold for kids’. Non solo: grazie al ‘gelato sospeso’, i consumatori avranno l’opportunità di partecipare al progetto, donando 2 euro nelle gelaterie e pasticcerie aderenti. Buoni in tutti i sensi, insomma: "vogliamo accendere una luce di speranza negli occhi di questi piccoli grandi eroi", dicono ancora da Babbi. L’azienda, nota da settant’anni per i deliziosi ‘waferini’ e ‘viennesi’ (che vantano estimatori anche tra le celebrities di Hollywood, come l’attrice Angelina Jolie e...