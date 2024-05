Cesena batte Castel S.Pietro e allunga

Nel campionato di Divisione Regionale 1, Cesena replica la vittoria di Imola, superando 80-58 (21 -15, 38 - 29, 60 - 43) un Castel San Pietro assetato di punti ma uscito sconfitto dal parquet del Palaippo per via della determinazione della squadra di coach Marco Vandelli, fortemente intenzionata a dare continuità al risultato positiva appena acquisito, per allontanarsi velocemente dalle zone a rischio della classifica. Nello scontro fra due formazioni molto rimaneggiate, Cesena si dimostra nettamente più pronta e concentrata, sbagliando pochissimo e gestendo la gara sempre con autorità, grazie a un perfetto approccio mentale inversamente proporzionale a quello palesato dagli ospiti. Il dato finale della valutazione di squadra (96-45) è la dimostrazione lampante di quello che si è visto e percepito sul campo dove Cesena è apparsa, dal primo minuto, padrona del match.

Cesena Basket 2005: Ugolini, Rossi 20, Santoro 12, Piazza 14, Panzavolta 27, Ricci 2, Pezzi 3, Orioli, Capucci 2. All. Vandelli.