Mir Rimini 2024, la Fiera cambia musica con i big della consolle

Rimini, 6 aprile 2024 – Lo show sta per cominciare. Il countdown è agli sgoccioli, in Fiera è tutto pronto: da domani a martedì andrà in scena la settima edizione di Mir-Live Entertainment Expo, manifestazione firmata Italian Exhibition Group dedicata alle tecnologie per il mondo dell’intrattenimento. L’appuntamento trasformerà Rimini nella capitale delle filiere del live entertainment, in un territorio che è storico riferimento culturale di settore.

La rassegna è suddivisa in 3 macro aree che occupano 6 padiglioni: Mir Club, Mir Tech e Live You Play. La prima è l’area dedicata al mondo dei dj, del clubbing e della produzione musicale elettronica. Alle zone espositive con le aziende leader nel settore delle tecnologie si aggiunge un’area ‘experience’ con un programma di iniziative che si svolgerà nella Club Arena. Ci saranno opportunità per i nuovi talenti con il Demolition Panel, che attende ospiti d’eccellenza e professionisti dal mondo della radio, della discografia, dei club e della produzione come Albertino, Joe T Vannelli, Big Fish, Ale Lippi e altri ancora. Infine, Dj Round Table offrirà l’opportunità di incontrare direttori artistici e proprietari di locali e festival italiani in giornate che si concluderanno a suon di divertimento con una jam session di dj set.

Mir Tech ospiterà tutte le novità dedicate alle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, education, retail, museale. Uno spazio dinamico di scambio e confronto che fornirà anche occasioni di apprendimento e sperimentazione pratica attraverso seminari, attività formative e itinerari esperienziali. Nell’area Tech Arena, gli esperti si concentreranno sul mondo live, sulla moda e sulle rappresentazioni teatrali. Eventi speciali come lo show su ‘Pooh – Amici per Sempre – Live 2023’ arricchiranno ulteriormente l’agenda. Infine Live You Play, occasione per i professionisti desiderosi di valutare le prestazioni delle nuove attrezzature nel loro ambiente naturale: lo stage. Saranno esposti palchi e strutture in un contesto dinamico e interattivo. I visitatori avranno la possibilità di vedere all’opera le tecnologie audio, video e lighting, tutte in funzione e pronte per essere testate. In questa edizione saranno protagonisti due palchi: il ‘Live System Contest’, lo stage robotizzato che ospiterà l’esibizione di sei impianti audio in una rotazione continua, e il ‘Contest Mixer’, che consentirà un confronto diretto tra vari mixer audio utilizzando un unico sistema audio di riferimento. Quattro sale demo offriranno ai visitatori l’opportunità unica di sperimentare in prima persona il suono immersivo.