Beachline Festival 2024 a Riccione: i numeri di un evento di successo

Rimini, 2 aprile 2024 - Un evento di caratura europea sulla spiaggia di Riccione. Sono oltre 1.500 gli atleti che partecipano alla 25esima edizione del Beachline Festival, la rassegna dedicata al beach volley che dà inizio alla moltitudine di eventi primaverili ed estivi di una delle principali tappe italiane della movida estiva.

L'evento

1.500 atleti da tutto il continente europeo, di cui molti di lingua tedesca, stanno prendendo parte in questi giorni al Beachline Festival, organizzato da Promhotels Riccione in collaborazione con Alpetour e Funtec e con il patrocinio del comune di Riccione.

Si tratta di uno dei maggiori tornei di beach volley italiani che si svolge lungo il litorale, con circa duecento campi dal porto al ponte Marano che regalano uno spettacolare colpo d'occhio. Il campo centrale, dotato di tribune e nei pressi del quale è collocato il villaggio del Festival, si trova in vicinanza di piazzale Azzarita.

Agli atleti, e non solo, sono concesse varie attività collaterali, come degustazioni di pietanze tipiche locali o visite alla cittadina e al territorio circostante, per permettere, soprattutto ai partecipanti stranieri, di vivere al meglio l'esperienza.

Il Beachline Festival si sta dimostrando, inoltre, un enorme successo a livello turistico: la manifestazione ha garantito la presenza negli alberghi della città di circa 10mila persone nella settimana da Pasquetta a domenica 7 aprile.