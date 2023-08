A tavola con Mattarella: strozzapreti romagnoli e filetto di branzino nel menù del presidente

Rimini, 30 agosto 2023 – Un pranzo semplice per un capo di Stato altrettanto semplice e senza fronzoli. "I nostri ragazzi, peraltro giovanissimi – raccontano Rino Mini ed il figlio Alessandro – si sono prodigati per preparare venerdì scorso, un pranzo tutto romagnolo per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella presente nella giornata conclusiva del Meeting.

"Abbiamo preparato i piatti più tipici del nostro mare, ma con un pizzico di modernità e innovazione che ci è stata concessa dal cerimoniale del Quirinale, occupandoci anche dell’allestimento della tavola".

Ma quale è stato il menù?

"Molto semplice", risponde Alessandro Mini, figlio del noto imprenditore Rino, "Strozzapreti romagnoli con salsa di canocchie dell’Adriatico, filetto di branzino all’amo con cialda di mais e germogli di mentuccia con giardinetto di verdure di stagione, sorbetto di limone di Bagheria e tagliata di frutta fresca. Il tutto accompagnato da un unico vino bianco del territorio e da un calice di bollicine della Franciacorta. Riteniamo di aver soddisfatto il palato del presidente – continua Alessandro Mini – tanto che, prima di lasciare la sala ha voluto ringraziare non solo me, ma tutto lo staff dei nostri due Ristoranti di Rimini, Chesa de’ Vein e Ferramenta Cafè, e in particolare gli chef Massimo Barracchia e Leonardo Rossetto, che lo hanno fatto sentire come a casa. E’ stato un grande onore, un’occasione unica per tutti e specie per me che ho appena terminato gli studi universitari all’Ecole di Hotellerie di Losanna, da dove ogni anno escono quelli che diventeranno i migliori chef, maitre e sommelier del mondo".

Ma lei quale indirizzo ha scelto fra questi?

"Ho scelto un indirizzo Economico-Finanziario per la direzione di grandi catene alberghiere o di ristoranti anche se penso di seguire mio padre nelle attività di cui si occupa".

Qualche dettaglio?

"Posso solo dirvi che il presidente ha particolarmente apprezzato l’età molto giovane del nostro staff e la grande professionalità del servizio di cui io e mio padre andiamo fieri".

Nient’altro da raccontarci?

"Solo quanto affermato da un uomo molto vicino al presidente Mattarella:’Sono certo che se il presidente non avesse avuto altri importantissimi impegni avrebbe detto ... ma perché non ci fermiamo qui anche a cena?".