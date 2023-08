Mattarella oggi al Meeting di Rimini: la Fiera è blindata

Rimini, 25 agosto 2023 – Bentornato Presidente. Oggi al Meeting sarà il giorno di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica torna alla kermesse di Cl sette anni dopo. Il suo arrivo è atteso in mattinata all’aeroporto Fellini dove ad attenderlo ci sarà il prefetto Maria Rosa Padovano. Quella del Presidente rappresenta la prima uscita ufficiale dopo la pausa estiva che Mattarella si è concesso in montagna.

"Siamo in attesa. La sua visita darà a questa giornata che comunemente viene chiamata conclusiva sicuramente il valore di una apertura al futuro, che nella ricchezza degli incontri che avvengono in questo Meeting chiederà ad ognuno di noi di contribuire alla costruzione di una amicizia sociale capace di affrontare le sfide che ci aspettano". Così si è espresso il presidente del Meeting Bernhard Scholz, preparandosi ad accogliere il Capo dello Stato. L’ultima visita in presenza risale al 2016, quando parlò del Paese partendo da un dato: ‘La Repubblica ha 70 anni’. Due anni fa, invece, fece sentire la propria presenza con un messaggio in diretta che si andò a sommare al messaggio che il Presidente dedica al Meeting ogni anno.

Per l’arrivo di Mattarella è stato previsto un dispositivo di sicurezza imponente che dovrà scortare il Presidente dall’aeroporto, dove è atteso il volo, fino ai padiglioni fieristici. In Fiera ad attenderlo, oltre al popolo del Meeting, ci saranno centinaia di uomini delle forze dell’ordine. Per l’occasione arriveranno anche i rinforzi vista la necessità di ‘bonificare’ le aree che vedranno la presenza e il passaggio di Mattarella, atteso in una passeggiata tra i padiglioni della fiera. Il dispositivo messo in campo prevede anche l’utilizzo di tiratori scelti. C’è attesa per le parole che il Presidente userà e i temi che toccherà.

Appare sempre più scontato il riferimento alla figura di don Minzoni, anche per il proseguo della giornata del Capo dello Stato che una volta lasciato il quartiere fieristico partirà per Argenta dove deporrà una corona sulla tomba di don Minzoni.

La sua figura è stata ricordata nella prima giornata anche da don Matteo Zuppi, segretario della Conferenza episcopale italiana.

Il Meeting attende l’ultima giornata di una kermesse che anche quest’anno ha visto tanti politici e amministratori arrivare a Rimini. Ieri a sorpresa verso le 16 si è presentato anche Matteo Renzi. Il leader di Italia viva ha visitato alcune mostre, ricordando "l’anniversario della scomparsa di un amico, don Paolo Bargigia".