Meeting Rimini 2023: programma e ospiti

Rimini, 18 agosto 2023 – Dal presidente della Cei Matteo Zuppi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Meeting di Rimini, edizione numero 47, si svolge nella Fiera di Rimini da domenica 20 a venerdì 25 agosto e, come ogni anno, sarà il luogo dove politica e fede si intrecciano, dove i temi dell’autunno verranno delineati, dove governo e opposizione trovano un modo di dialogare.

Apre Zuppi, chiude Mattarella

La settimana organizzata da Comunione e Liberazione, il Movimento di don Giussani, è incentrata sul tema ‘L’esistenza umana è un'amicizia inesauribile’ e si apre domenica 20 con un messaggio di papa Francesco e, alle 11, con la messa del cardinale Matteo Zuppi, parteciperà anche a un incontro nel pomeriggio.

A chiudere la kermesse sarà invece la visita del presidente Mattarella – alla sua seconda presenza al Meeting –: venerdì 25 alle 12 dialogherà con Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting. Per l’arrivo del presidente (che sarà anche ad Argenta di Ferrara in occasione del centenario dell’uccisione di don Giovanni Minzoni) è previsto uno schieramento di sicurezza straordinario.

“Questo Meeting è un invito a riscoprire l'amicizia per rispondere alla solitudine esistenziale di tanti giovani, per rivitalizzare la società civile e renderla più accogliente ed inclusiva, per superare la polarizzazione spesso esasperata nella politica, per rendere l'Europa più forte perché più cosciente della sua stessa origine”, spiega Scholz.

Il messaggio del Papa

Bergoglio, tramite il cardinale Pietro Parolin, invia un messaggio di saluto ai partecipanti: “Mentre, purtroppo, la guerra e le divisioni seminano nei cuori rancori e paure, e l'altro diverso da me è percepito spesso come un rivale”, “la comunicazione globale e pervasiva fa sì che questo atteggiamento diffuso diventi una mentalità, che le differenze appaiano sintomi di ostilità e si verifichi una sorta di epidemia di inimicizia”, spiega il Papa. In tale contesto, aggiunge, “il titolo del Meeting suona audace perché va nettamente controtendenza, in un tempo segnato da individualismo e indifferenza, che generano solitudine e tante forme di scarto", afferma Francesco.

Il programma e gli ospiti: domenica 20

Il giorno di apertura, domenica 20 agosto, oltre a Zuppi, ci sarà anche il leader della Cisl Luigi Sbarra.

Lunedì 21 agosto

Il 21 agosto sarà la volta dei ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Marina Calderone (Lavoro), Orazio Schillaci (Salute) e Adolfo Urso (Made in Italy), oltre che dei governatori di Marche e Umbria, Francesco Acquaroli e Donatella Tesei.

Martedì 22 agosto

Il 22 agosto, tra gli altri, gli interventi di Raffaele Fitto (ministro degli Affari europei), di Eugenia Roccella (ministro della Famiglia), di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Mercoledì 23 agosto

Il 23 agosto verrà aperto dall'ad di Eni Claudio De Scalzi, e sui palchi della Fiera di Rimini si alterneranno i ministri Antonio Tajani (Esteri), Matteo Salvini (Infrastrutture) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente), oltre alla presidente della Corte costituzionale Sciarra. Ci saranno quindi Luigi Ferraris (Ad FD) Antonio De Caro (Anci) e i governatori Giovanni Toti (Liguria), Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Massimiliano Fedriga (Friuliì Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia) e Renato Schifani (Sicilia). Si parlerà anche di Africa, fulcro dell'incontro con il ministro Antonio Tajani. Nella stessa giornata è atteso anche il cantante Andrea Bocelli.

Giovedì 24 agosto

Il 24 agosto politica protagonista assoluta con il confronto sulle riforme tra i rappresentanti dei partiti. Sul palco, invitati dall'Intergruppo per la Sussidiaretà , parleranno Francesco Boccia (Pd), Maria Elena Boschi (Iv), Tommaso Foti (FdI), Maurizio Lupi (Nm), Giorgio Mulè (FI), Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega).

Venerdì 25 agosto

Il 25 agosto sarà il turno del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, ma il gran finale è con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

