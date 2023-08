Il ritorno del Meeting Mezzo governo a Rimini Squadre di cecchini in fiera per Mattarella

Rimini torna al centro della politica con il Meeting. Sì perché la manifestazione di Cl, che partirà questa domenica con la messa celebrata dal cardinale e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi (tra gli ospiti poi dell’incontro inaugurale) porterà in città mezzo governo e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono giorni di grande alla Fiera di Rimini, e non solo per i tanti volontari al lavoro per gli allestimenti. Prefettura e forze dell’ordine, insieme agli organizzatori del Meeting, stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli del piano per la sicurezza degli ospiti e del pubblico. La giornata più ’blindata’ sarà quella del 25 agosto. È il giorno conclusivo della kermese dil Cl e quello che vedrà protagonista Mattarella, che tornerà al Meeting dopo sette anni. Al momento l’unica certezza è che Mattarella arriverà il giorno stesso a Rimini, in aereo. Non sono previste altre tappe in città per il Presidente. Dopo l’atterraggio al ’Fellini’ si recherà direttamente alla Fiera, farà un breve giro tra gli stand poi a mezzogiorno salirà sul palco per tenere il suo discorso.

Proprio ieri si è tenuto in Prefettura un nuovo comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza sulla visita di Mattarella, seguito da un sopralluogo alla Fiera al quale hanno partecipato anche funzionari dello staff del Quirinale. Il dispositivo di sicurezza messo in campo per la visita di Mattarella sarà imponente. Quel giorno in Fiera ci saranno centinaia di uomini, inclus i rinforzi inviati per l’occasione. Tutta l’area sarà ’bonificata’ prima e verranno impiegate anche squadre di tiratori scelti. Ma al Meeting la ’macchina della sicurezza’ è ben oliata e potrà contare sull’esercito dei volontari: ai 500 impegnati (da settimane) per gli allestimenti si aggiungeranno, da domenica, i 2.500 impiegati in Fiera nelle varie attività.

Il calendario di questa edizione del Meeting, la 44esima, è quanto mai ricco e vedrà tanti politici tra i 150 ospiti ai vari incontri. Una decina i ministri attesi a Rimini tra cui Giorgetti (il 21), Fitto (il 22), i vicepremier Tajani e Salvini (il 23), e poi diversi viceministri, sottogretari e governatori. Grandi nomi anche sul palco: il primo spettacolo del Meeting il 20 agosto al teatro Galli con Sergio Rubini ne Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano.

Manuel Spadazzi