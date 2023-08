Fiera ’blindata’ per Mattarella e i ministri

La Fiera sarà letteralmente ’blindata’ per il Meeting. Non potrebbe essere altrimenti, vista la presenza di una decina di ministri e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che torna alla kermesse di Cl dopo sette anni. Mattarella sarà al Meeting il 25 agosto, l’ultimo giorno della manifestazione. Ieri il prefetto Rosa Maria Padovano ha così riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza, per affrontare le misure previste per l’evento. Presenti gli organizzatori della manifestazione, che garantiranno il solito dispiegamento di volontari (oltre 3mila) alla Fiera. È stato illustrato il programma del Meeting, che parte il 20 agosto col cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. Arriveranno rinforzi delle forze dell’ordine per la kermesse di Cl, che sarà ’attenzionata’ quest’anno più che mai. Tornando a Mattarella, non è prevista, al momento, una sua visita alla città prima di andare in Fiera.