Circondato dal branco in centro storico a Rimini, 17enne accoltellato: è grave

Rimini, 18 marzo 2024 - Stava passeggiando in compagnia di un'amica, non lontano da corso d'Augusto. All'improvviso si è ritrovato circondato dal branco.

Un gruppo di giovani e giovanissimi, che frequentano il centro storico di Rimini. Sono volati spintoni. Poi qualcuno ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito due volte, alla schiena e allo stomaco.

Due fendenti che avrebbero raggiunto e lesionato l'intestino tenue e il muscolo gran dorsale. Nella notte tra sabato e domenica, uno studente riminese di 17 anni è stato per questi motivi trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza.

Ha rischiato davvero grosso, ma dopo una notte di passione il giovane ha ripreso conoscenza e ora sembra essere fuori pericolo.

I medici hanno stabilito per lui una prognosi di un mese. Sulla vicenda indaga ora la polizia di Stato, con gli agenti della Questura di Rimini che sono al lavoro per identificare il presunto autore (o i presunti autori) dell'aggressione. L'allarme è scattato attorno all'una, tra corso d'Augusto e via Cairoli.

Il giovane, dopo aver trascorso la serata in compagnia di un'amica, stava tornando verso la sua bicicletta, quando a un certo punto è stato raggiunto da alcuni coetanei.

Ne è nata una discussione, a quanto pare per futili motivi, ben presto degenerata in una vera e propria aggressione.

All'arrivo della polizia, il gruppetto si è disperso, mentre il 17enne si è accorto che stava perdendo sangue. Sul posto è quindi accorsa l'ambulanza del 118 e il minorenne è stato accompagnato con il codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato sottoposto ad una delicata operazione.