Aggressione in piazza Mazzini: 50enne arrestato per tentata rapina a un'anziana

Si è avvicinato con la scusa di chiedere l’elemosina. Ma ben presto l’uomo, un 50enne originario della Romania, ha rivelato le sue vere intenzioni, aggredendo una donna di circa 80 anni. E’ successo ieri mattina, in piazza Mazzini, nel centro storico. Provvidenziale l’intervento del figlio della donna che, aiutato da alcuni passanti, ha impedito al malvivente di mettere a segno una rapina.

Nel giro di qualche secondo, sul posto, si sono precipitate le Volanti della polizia di Stato e per il balordo sono scattate le manette. Questa mattina sarà accompagnato in tribunale dove sarà sottoposto al processo per direttissima. L’allarme è scattato attorno alle 9.30 e nel giro di una manciata di secondi la piazza si è riempita di auto della Questura oltre all’ambulanza del 118.

Stando a quanto emerso, l’uomo era già stato visto stazionare altre volte in centro storico, chiedendo l’elemosina ai passanti. Così era intento a fare anche ieri mattina, quando a un certo punto si è avvicinato all’anziana che si è rifiutata di consegnargli del denaro. Questo, stando a quanto emerso, avrebbe fatto scattare la reazione del 50enne. Che si è avvicinato probabilmente con l’intento di strappare il portafoglio della signora oppure la sua borsetta.

Sta di fatto che ne è nata una colluttazione. Con lo straniero che, secondo quanto riferito dai testimoni, avrebbe spintonato e poi colpito in testa l’anziana. La scena ha attirato subito l’attenzione di varie persone che in quel momento si trovavano in piazza Mazzini. Incluso il figlio della signora che si trovava a breve distanza ed in un batter d’occhio è corso verso il malintenzionato.

Quest’ultimo è stato inseguito per un brevissimo tratto e poi bloccato all’altezza dell’incrocio tra via Bonsi e via Garibaldi. Il figlio dell’anziana e altri passanti, accorsi in suo aiuto, lo hanno trattenuto impedendogli di tagliare la corda. Nel frattempo qualcuno aveva già allertato la polizia di Stato. Che è arrivata in piazza Mazzini in pochi minuti. A quel punto il 50enne è stato preso in custodia dagli agenti e accompagnato in questura per l’identificazione.

E’ stato dichiarato in arresto e questa mattina sarà in tribunale per la direttissima. Grosso spavento per l’anziana, che è stata accompagnata in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, anche se vista l’età si è resa necessaria una visita in pronto soccorso per escludere complicazioni.