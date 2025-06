Anziani in difficoltà. Il Comune stanzia altri 175mila euro

Anziani in difficoltà, malati, con pensioni minime e bollette astronomiche da pagare. Anche la spesa al supermercato diventa troppo cara. I casi aumentano e il Comune ha stanziato un ulteriore fondo di 175mila euro nel trimestre che porta il fondo complessivo annuo alla cifra totale di 890mila euro di aiuti. Una somma che non si era vista in passato, figlia delle maggiori difficoltà che stanno colpendo le persone anziane. Molte non riescono a fare fronte alle spese essenziali, altri alla retta da pagare nelle strutture. Il fondo aiuta anche chi deve affrontare spese improvvise, mediche o una bolletta, e non ha i soldi.