Badante costruisce una serra di marijuana a casa del suo assistito: arrestata in flagranza

Rimini, 18 aprile 2024 – Una donna di 43 anni ha installato una serra di marijuana nell’abitazione dell’uomo, che accudiva come badante a Coriano, a sua insaputa. La scoperta dei Carabinieri di Riccione che, dopo una serie di traffici sospetti e pedinamenti, hanno colto la donna in flagranza, mentre si recava sul posto. L’hanno arrestata per il reato di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stata perquisita anche la sua abitazione a Riccione, dove sono stati trovati oltre 700 grammi di hashish e circa 400 grammi di marijuana.

Cos’è successo: la vicenda

Tutto è nato una settimana fa circa quando, durante un servizio di pattuglia, i militari dell’Arma hanno notato un uomo di 34 anni uscire da un palazzo del centro di Riccione con fare circospetto e lo hanno fermato. L’hanno trovato in possesso di una dose di marijuana – per cui è stato segnalato amministrativamente come consumatore – e per questo hanno iniziato le indagini per capire chi fosse il pusher. Dopo diversi accertamenti, hanno individuato una donna come responsabile.

I militari, dopo averne studiato le abitudini, hanno effettuato pedinamenti e si sono così resi conto di come ogni giorno si recasse di prima mattina, presso l’abitazione di un uomo in un’area appartata della campagna di Coriano. Ieri sono così entrati in azione al termine del pedinamento e fermandola proprio a Coriano, hanno scoperto che, nell’abitazione dell’uomo nei cui confronti svolgeva servizi di badante, aveva installato, all’insaputa del signore, una serra artigianale per la coltivazione indoor di marijuana, con coperture in plastica, nonché un sistema rudimentale per la ventilazione e l’illuminazione.

Nella serra e lì vicino sono stati anche trovati 60 vasi, tutti destinati alla coltivazione della pianta di marijuana, mentre dentro l’abitazione, c’erano numerose confezioni in cellophane con l’erba, oltre che sei panetti di hashish. Su ogni plancia di cellophane di hashish, c’era impresso il marchio identificatore con la simbologia della serie Netflix “Narcos Mexico”.

La perquisizione è stata poi estesa nel domicilio della 43enne a Riccione: sono stati rinvenuti una plancia a metà di hashish e altra marijuana, ma anche materiale per confezionamento e pesatura dello stupefacente. In tutto oltre 700 grammi di hashish e circa 400 grammi di marijuana. Tutto il materiale illecito è stato sottoposto a sequestro e la donna è stata dichiarata in arresto. Trattenuta nella sua abitazione, in attesa dell’esito del rito direttissimo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.