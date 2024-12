Carlton Myers in lutto. Addio al papà, anima creativa . Ispirò il mito del basket italiano

Lo sguardo fiero che guarda oltre e in braccio un piccolo bimbo con tanto di biberon che diventerà una leggenda del basket italiano. È con questa immagine, pubblicata sui suoi profili social, che Carlton Myers ha dato l’annuncio della scomparsa del padre, Carlton Myers Senior. Il papà che tiene in braccio con immenso affetto un figlio che di lì a qualche anno avrebbe iniziato un viaggio fantastico nella pallacanestro italiana ed europea. A commento di questa e delle altre immagini di una vita, un cuore spezzato per un legame che si rompe dopo essere stato ritrovato e reso di ferro, indistruttibile.

Carlton Myers Senior era ormai di casa a Rimini, dove aveva scelto di vivere dopo una vita che lo aveva portato a percorrere strade fatte di fantasia, talento e passione. Nato a Saint Vincent, nei Caraibi, è stato un sassofonista di valore, un artista capace di esprimere emozioni profonde attraverso la musica. Questa passione, vibrante e autentica, è stata trasmessa al figlio, che l’ha portata nel cuore accanto a quella per la pallacanestro. La musica, infatti, è rimasta una componente importante della vita di Carlton Myers, un elemento che ne ha segnato la crescita personale e professionale.

All’età di nove anni, dopo la separazione dei genitori, Carlton si trasferì in Italia, dove avrebbe iniziato un’ulteriore e significativa fase della sua vita. La figura paterna, nonostante le difficoltà iniziali, è rimasta un punto di riferimento. Negli ultimi anni, il rapporto tra padre e figlio si era consolidato, diventando un legame profondo e indissolubile.

A testimoniare l’impatto di questa perdita, non solo le parole di Carlton Myers ma anche i ricordi condivisi sui social, tra cui immagini cariche di affetto e significato. Dopo il primo scatto, quello che ritrae un Carlton bambino in fasce tra le braccia del padre, sono apparse altre foto: una con i genitori insieme, un’altra che ritrae Carlton con loro davanti alla celebre fontana del Nettuno a Rimini, città che il padre aveva imparato a vivere dal profondo. Altri ricordi includono momenti felici, come la partecipazione recente al matrimonio di Joel, il nipote.

La notizia della scomparsa di Carlton Myers Senior ha suscitato un forte cordoglio, non solo tra i familiari e gli amici più stretti, ma anche tra tutti gli appassionati di pallacanestro e coloro che conoscevano la famiglia Myers. La RivieraBanca Basket Rimini ha espresso il proprio supporto con un messaggio di vicinanza.

Loriano Zannoni