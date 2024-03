Clelia Granci, Rimini dedica un parco all’ostetrica che ha fatto nascere 14mila bimbi

Rimini, 20 marzo 2024 - Clelia Granci ha fatto nascere 14mila bambini, che per una città come Rimini sono davvero tanti. Ora l'ostetrica che ha lavorato instancabilmente per 50 anni (fino alla metà degli anni 2000), conosciuta per la sua disponibilità e umanità, oltre che per la dedizione alla professione, avrà un parco a lei dedicato.

La mattina si sabato 23 marzo le verrà intitolata un'area verde nella frazione di Corpolò, a cui parteciperanno familiari e amici della conosciutissima ostetrica.

La storia di Clelia, che andava nelle case in vespa

Nata nel 1933 nel quartiere alla periferia della città (madre portalettere e infermiera, padre muratore), Granci ha conseguito il diploma di ostetrica all'Università di Bologna nel 1957. Al tempo, molte nascite avvenivano in casa e l'ostetrica era solita raggiungere i domicili in Vespa, accorrendo a ogni chiamata a qualsiasi ora del giorno e della notte. Solo in seguito riuscì ad acquistare un'automobile. È morta nel 2012.

