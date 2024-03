Conto alla rovescia per il Tour . Pedalata col vescovo sul lungomare e monumenti illuminati di giallo

Tutti in sella con una t-shirt gialla, aspettando il Tour de France. Il conto alla rovescia può partire. Oggi scattano i cento giorni dalla partenza della Grande Boucle, che quest’anno per la prima volta partirà in Italia, con la prima tappa (il 29 giugno) da Firenze porterà i corridori a tagliare il traguardo sul lungomare di Rimini. Oggi la città si colora di giallo, monumenti e non solo. Il sindaco Jamil Sadegholvaad e il vescovo Nicolò Anselmi, gli assessori allo sport e alla mobilità Moreno Maresi e Roberta Frisoni, invitano a lasciare a casa l’auto per ritrovarsi in bici, alle 14,45, davanti al bagno 85 per un giro sul lungomare, indossando una t-shirt gialla in omaggio al Tour de France. Tutti potranno partecipare alla (breve) pedalata fino a piazzale Lagomaggio, davanti al bagno 72. Qui ad attendere il gruppone ci sarà un grande striscione giallo, posto in corrispondenza della linea di arrivo. Posizione ideale per scattarsi l’immancabile selfie con cui inondare i social, a cento giorni esatti dalla partenza della corsa ciclistica diventata uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

Rimini seguirà Firenze dove proprio oggi, al mattino, si svolgerà la cerimonia istituzionale con il sindaco Dario Nardella e il direttore del Tour Christian Prudhomme. Alle 12 in punto, in piazza Repubblica, si accenderà il conto alla rovescia che scandirà i secondi fino alla partenza da Firenze del Tour de France 2024, alle 12 di sabato 29 giugno. E a Rimini oggi pomeriggio sarà piazzato il totem che scandisce il conto alla rovescia. A Marina centro altri due simboli: sarà inaugurata una grande scritta in giallo ’Rimini’, lunga 36 metri, e una postazione per farsi i selfie, accompagnata dall’immagine di una bici e dal logo di Rimini. Tutti i monumenti oggi saranno illuminati di giallo.