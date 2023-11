Delitto di Pierina, insulti sul portone della casa di Manuela Bianchi

Rimini, 25 novembre 2023 - Una scritta con insulti sessisti, apparsa nei giorni scorsi sul portone dell'appartamento al terzo piano del civico 31 di via Del Ciclamino nel quale abita Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, vittima dell'omicidio ancora irrisolto avvenuto il 3 ottobre scorso. Ignoto l'autore del messaggio impresso con una vernice di colore verde e poi rimosso nelle ore immediatamente successive. Un nuovo, inquietante episodio che si aggiunge ai tanti di cui è costellato il giallo che ruota attorno al delitto dell'ex infermiera di 78 anni, massacrata con quasi trenta coltellate nel garage sotterraneo del complesso residenziale.

Manuela Bianchi con Giuliano Saponi, nel tondo un frame del video girato dalla donna sul luogo del misterioso incidente del marito

Scritte sul portone di Manuela

La scritta comparsa sul portone dell'abitazione di Manuela, dove risiedono anche la figlia sedicenne e il marito Giuliano Saponi (tornato a casa nelle scorse settimane dopo un lungo periodo di riabilitazione), sembra voler prendere di mira la Bianchi per via della relazione extraconiugale intrattenuta con il vicino di pianerottolo, il metalmeccanico senegalese di 33 anni Louis Dassilva. Entrambi hanno ammesso l'esistenza di una "amicizia", cominciata nell'autunno dello scorso anno e poi proseguita nei mesi seguenti, mettendo seriamente in crisi il matrimonio tra Giuliano e Manuela e portando anche quest'ultima a trasferirsi temporaneamente dal fratello Loris Bianchi, salvo poi fare ritorno in via Del Ciclamino per prendersi cura del marito, coinvolto in un brutto incidente avvenuto il 7 maggio scorso.

Il misterioso incidente di Giuliano Saponi, Manuela sul posto gira un video

Un incidente dalla dinamica ancora tutta da chiarire. Saponi era stato ritrovato, svenuto e sanguinante, a poche centinaia di metri di casa dal personale di un'ambulanza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 53enne, che si stava recando al lavoro in bici, sarebbe stato colpito al volto dallo specchietto laterale di un veicolo, poi allontanatosi facendo perdere le proprie tracce. Come rivelato dalla trasmissione Quarto Grado, alcuni mesi dopo l'incidente Manuela è tornata in via Coriano per cercare gli occhiali da vista del marito, appena uscito dal coma. Lì, in mezzo all'erba, ha rinvenuto uno specchietto laterale di colore nero particolarmente usurato staccatosi da qualche mezzo. L'oggetto è stato consegnato agli inquirenti, anche se è difficile ipotizzare un collegamento con l'incidente di Giuliano, visto che l'area era già stata ampiamente perlustrata dalla polizia stradale e il molto tempo trascorso dal fatto.