Droga, trovato con una serra artigianale di marijuana a Rimini: arrestato per spaccio

Rimini, 23 maggio 2024 – I carabinieri della sezione operativa di Rimini hanno proceduto all’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di un quarantenne riminese, dopo una perquisizione nella sua abitazione.

In seguito ai controlli infatti, i militari hanno trovato una serra artigianale con lampade, sistema di ventilazione, fertilizzanti per la coltivazione delle piante e una ventina di piante di marijuana con infiorescenza. Sono state rinvenute anche 40 grammi di infiorescenza già essiccata di marijuna. Immediatamente è stato informato il pubblico ministero di turno, ed espletate le formalità di rito l’uomo è stato trattenuto in stato di arresto presso la propria abitazione in attesa del rito di direttissima fissato per questa mattina.

Sempre per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, questa mattina comparirà davanti al giudice del Tribunale monocratico anche un giovane di origine nordafricana notato ieri sera in zona litoranea di Miramare mentre raccoglieva qualcosa di voluminoso nascosto tra le piante, per poi metterlo repentinamente nella tasca della tuta.

Raggiunto da un’altra persona, si è poi diretto verso la spiaggia. Un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri che hanno proceduto a un controllo , rinvenendo nella tasca della tuta del ragazzo un panetto aperto di hashish dal peso di 94,47 grammi, confezionato in cellophane trasparente con sopra una fotografia adesiva dell’ ex calciatore Diego Maradona. Panetto conservato in un sacchetto grigio dei rifiuti. La persona in sua compagnia invece, è stata ritenuta totalmente estranea a quanto rinvenuto. Il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia i di Rimini, in attesa del rito per direttissima.