Ecco i redditi di giunta e consiglio. Zangoli batte tutti con 102mila euro

Emanuele Zangoli torna a essere il ’Paperone’ del consiglio comunale di Santarcangelo. L’ex assessore, da giugno capogruppo del Pd, batte tutti: nel 2023 ha dichiarato un reddito complessivo lordo di 102.402 euro. Non è una novità: già in passato Zangoli, che lavora come commercialista e possiede vari immobili, era stato tra quelli con il reddito più alto, tra giunta e consiglio comunale.

In questi giorni l’amministrazione di Santarcangelo ha pubblicato sul sito web i redditi e le dichiarazioni patrimoniali di sindaco, giunta e consiglieri. Il primo cittadino Filippo Sacchetti (che è proprietario di due fabbricati in affitto) ha dichiarato un reddito lordo di 24.866 euro. Di poco più alto quello della vicesindaca Michela Mussoni, che lavora al Comune di Rimini: per lei reddito di 29.147 (e tre fabbricati in affitto). L’assessore alla scuola e alle attività economiche Luca Paganelli, anche lui dipendente del Comune di Rimini, socio (al 15 per cento) dell’azienda di famiglia Metanauto e proprietario di vari immobili, nel 2023 ha dichiarato 58.728 euro. Più elevato il reddito per l’assessore al bilancio Gianni Giambi, dipendente di Banca Malatestiana, che ha dichiarato 63.526 euro. Si ferma a 22.208 euro l’assessore ai servizi sociali Filippo Borghesi, che lavora presso una cooperativa sociale. Reddito di 32.763 euro per l’assessore all’urbanistica Angela Garattoni.

Fin qui la giunta. Per quanto riguarda il consiglio, come detto, è il capogruppo del Pd Zangoli il consigliere con il reddito più elevato in assoluto. Nella minoranza svetta il capogruppo di Fratelli d’Italia Italo Piscitelli, che nel 2023 ha dichiarato 70.589 euro lordi. Dai più ’ricchi’ al più ’povero’: Francesco Arrigo Ricci di Più Santarcangelo, studente universitario, subentrato in consiglio al posto dell’ex vicesindaca Pamela Fussi dopo che lei è stata assunta in Comune, ha dichiarato reddito zero e nessun immobile intestato. Ammonta a 5.112 euro il reddito di Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo), il presidente del consiglio comunale. Restando alla maggioranza, nel Pd Marco Fabbri dichiara 43.897 euro, Barbara Padovan 34.793, 19.009 per Yousra Alaija, 24.496 per Veronica Tonti, 3.920 per Sofia Balducci e 18.266 per Alessandro Astolfi; infine reddito di 24.619 euro per Patrick Wild, avvocato e capogruppo di Pensa - Una mano per Santarcangelo.

Nella minoranza, dopo Piscitelli è Luigi Berlati il consigliere comunale con il reddito più elevato: 49.511 euro. Berlati lavora in banca come Barnaba Borghini: il capogruppo di Alleanza civica ha dichiarato 45.121 euro. Poco più sotto gli altri due consiglieri di Alleanza civica: per Gabriele Stanchini reddito di 37.111 euro, per Jenny Dolci di 35.009. Infine 14.621 euro per Daniela Borghesi, l’altra consigliera di Fratelli d’Italia.