"Eventi flop: Cattolica mai così spenta"

Mentre gli eventi che hanno animato la Regina durante le festività stanno per volgere al termine (domani sera il villaggio di Regina on ice chiuderà i battenti), sui social infuria la discussione sulle proposte messe in campo dall’amministrazione comunale. A lanciare la stoccata, non senza una certa dose di ironia, è la consigliera del Movimento 5 Stelle, Silvia Pozzoli. "A breve sarà risolto il problema dei parcheggi in centro, nel senso che non ce ne sarà più bisogno. Battute a parte, un Natale così sotto tono come quest’anno a Cattolica, a memoria, non l’ho mai visto. Il nulla condito di niente – incalza Pozzoli –. Se si esclude la serra refrigerata da insalata che ha trasformato piazza Primo Maggio in un consorzio, seppur apprezzata dai ragazzini, e la lodevole iniziativa dei bagnini davanti a Palazzo Macini, tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, quella che si dovrebbe respirare in clima natalizio". Un copione che, secondo la Pozzoli, è destinato a ripetersi anche oggi, nel giorno dell’Epifania. "Ora pare che il nulla si voglia mangiare anche la Befana" scrive la consigliera pentastellata, che poi rincara la dose: "È il nuovo che avanza, almeno così dicevano loro. Un nuovo che porta già alla chiusura di qualche negozio e alla vendita di qualche locale. Devo ammetterlo, questa amministrazione ha superato le mie aspettative. Quando si ipotizzava lo spegnimento della città non avrei mai pensato che arrivasse a tanto già a metà mandato. Solo due anni e mezzo, e, purtroppo, ne mancano altrettanti".

Oggi e domani, al netto delle schermaglie politiche, saranno comunque gli ultimi giorni per godersi le iniziative di Regina on ice: la pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio, le Luverie del bosco ghiacciato, e il Magico Igloo, attrazione nata da un’idea del consorzio dei bagnini ‘Le spiagge di Cattolica’. Dopo aver fatto divertire i più piccoli con Bagnino Natale, oggi l’Igloo accoglierà l’arrivo della Befana, con giochi, sorprese, e calze piene di regali per i più piccoli. Il tutto, spiegano i bagnini promotori, "sempre con un occhio di riguardo al messaggio di sostenibilità ambientale, che è stato il motivo trainante di tutte le attività". Archiviato il periodo delle festività, inoltre "i bagnini delle spiagge di Cattolica si dedicheranno alla promozione in previsione della primavera e dell’estate 2024, che ha in serbo tante novità e sorprese".