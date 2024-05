Giro d’Italia tappa 13, partenza da Riccione: strade chiuse e come cambia la viabilità

Riccione, 14 maggio 2024 – Un grande momento di sport e di festa è atteso a Riccione nella mattinata di venerdì 17 maggio. La cittadina del riminese è infatti teatro della partenza della 13esima tappa del Giro d’Italia, lunga 179 km e con arrivo a Cento (Ferrara). Per la circostanza, l’amministrazione ha provveduto ha rilasciare un piano per contenere i disagi per residenti e turisti, attraverso la chiusura di alcune strade e l’imposizione di divieti di sosta.

Il percorso della tappa

I corridori partono alle ore 13 da piazzale Roma ed entrano in viale Ceccarini, percorrendolo fino al gazebo centrale. Da qui, l’itinerario prosegue in viale Dante fino all’incrocio con viale Verdi.

Dal viale in questione, la carovana si sposta in direzione mare su viale D’Annunzio e pedala fino al confine con Rimini. La parentesi riccionese consiste in una sorta di passerella, visto che la corsa vera e propria prende il via dal ‘chilometro zero’ stabilito in prossimità del ponte sul torrente Marano.

Provvedimenti e chiusure

Dalle 7 del mattino alle 14 di venerdì 17 maggio è vietato parcheggiare i veicoli lungo l’intero percorso della gara. Per i veicoli che si trovano in sosta vietata nella fascia oraria interessata entra in vigore la rimozione forzata, per consentire ai corridori di pedalare in sicurezza. Sempre a partire dalle 7, inoltre, è chiuso al traffico viale Milano, da piazzale san Martino al porto, per permettere ai componenti delle squadre le consuete operazioni logistiche.

A partire dalle 10.30, le strade e i tratti interessati dal passaggio della carovana vengono presidiate da forze dell’ordine e volontari.

Il transito dei veicoli lungo il percorso della tappa, invece, è vietato dalle ore 11. L’ufficio traffico del comune di Riccione ha disposto un piano per la viabilità con l’intento di limitare i disagi, presidiando le principali vie di accesso alla zona mare e orientare i veicoli verso le zone percorribili.

E’ previsto, inoltre, il posizionamento di transenne per impedire ai veicoli l’accesso in tutti gli incroci con le strade interessate dal passaggio dei corridori. E’ comunque sempre consentito l’attraversamento ai cittadini residenti, ad eccezione del momento del transito della carovana pubblicitaria, intorno alle 11.30, e dei ciclisti in gara, a partire dalle 13. Le strade possono riaprire una volta che gli atleti hanno lasciato Riccione.

Viabilità verso Rimini

Lasciato viale D’Annunzio, i ciclisti proseguono in direzione Rimini transitando lungo la statale 16, chiusa nel territorio riminese dalle 10.30 fino alle 13.30 circa.

Per coloro che da Riccione hanno la necessità di spostarsi verso Rimini, si consiglia di transitare lungo viale Veneto, attraversare viale Coriano e raggiungere il centro della città passando per il sottopasso di viale Rodriguez (tra Rds Stadium e Colosseo). E’ suggerito, invece, di utilizzare l’autostrada A14 con uscita ‘Rimini Nord’ per raggiungere la parte nord del capoluogo.

Sono già stati predisposti cartelli stradali per dare chiare indicazioni sulle modifiche alla viabilità.