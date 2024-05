Fermi tutti, passa il Giro. Giornata da bollino nero. La Statale 16 resterà chiusa almeno tre ore

Fermi tutti: passa il Giro d’Italia. La viabilità riminese il 17 maggio sarà stravolta dal passaggio dalla corsa. Già perché in occasione della 13esima tappa del Giro, con partenza da Riccione (e arrivo a Cento), la Statale 16 resterà chiusa per tre ore. Il piano di sicurezza e del traffico nel giorno del Giro è stato discusso ieri nei dettagli, nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto Rosa Maria Padovano. La corsa partirà da Riccione alle 13. Dopo pochi minuti i corridori entreranno a Rimini dal lungomare D’Annunzio, percorreranno viale Principe di Piemonte poi alla rotonda con via Cavalieri di Vittorio Veneto gireranno a sinistra e arriveranno in via Losanna per poi raggiungere la Statale 16. La carovana rosa percorrerà da qui tutta l’Adriatica fino alla maxi rotatoria con la via Emilia, e proseguirà poi sulla Statale 9 in direzione di Santarcangelo. Le strade interessate, a partire dalla Statale 16, verranno chiuse al traffico già dalle 10,30, e lo resteranno per circa tre ore, fino al passaggio della corsa. Per capirci: i corridori dovrebbero arrivare a Santarcangelo già intorno alle 13,30.

Durante le tre ore di stop al traffico, sarà garantito solo l’attraversamento della Statale 16, da mare a monte e viceversa, alla rotatoria con le vie Varisco e Rosmini, a quella tra le vie della Fiera e Grotta rossa, e ancora alla rotonda con via Covignano e a quella davanti all’ex stabilimento Valentini’ (accesso quartiere Padulli). "Resteranno sempre percorribili – precisa il Comune – i due sottopassi delle vie Rodriguez e Marecchiese". La Statale 16 si potrà solo attraversare, ma non percorrere: dalle 10,30 fino al passaggio della corsa ci sarà il divieto totale di circolazione sia in direzione Riccione sia verso Ravenna. Per chi arriva da San Marino percorrendo la Consolare, verrà riservata una corsia per raggiungere la via Montescudo e il sottopasso di via Rodriguez. Rimarranno invece chiuse completamente (dalle 10,30 fino al passaggio dei corridori) la rotatorie davanti alle Befane e quella tra le via Coriano e Montescudo, che saranno vietate al traffico in tutti i sensi di marcia. Sempre dalle 10,30 fino al passaggio della corsa sarà chiuso il casello dell’autostrada di Rimini sud, in direzione Rimini. Sarà una giornata da bollino nero sulle strade, a causa della corsa rosa. Centinaia gli uomini delle forze dell’ordine schierati per presidiare le strade del Giro e garantire la sicurezza.

Manuel Spadazzi