Giulianelli chiede un mese di tempo

Nessuna opposizione da parte del maestro ceramista Giorgio Giulianelli all’ordinanza di sgombero dell’ex colonia Adriatica ma il suo legale, l’avvocato Giancarlo Pasini chiede di prorogare il provvedimento di un mese. Il ceramista sarebbe tenuto a lasciare l’edificio entro lunedì, pertanto il legale ha depositato in municipio un documento nel quale, premesso che l’ordinanza verrà ottemperata, chiede alla commissaria Stentella e al dirigente di prorogare i termini di sgombero al 30 settembre "in quanto il pregio e la quantità di materiale da portare via dall’ex colonia richiedono tempo". E’ tanto il vasellame e le opere da rimuovere dal pianterreno e dall’interrato, dove si trova anche un grande forno.