I saldi non ’scaldano’. Al via gli sconti estivi ma la partenza è fiacca. I negozianti: "Ci rifaremo"

Partenza fiacca per i saldi. Colpa (anche) del meteo: il gran caldo al mattino, con tanti al mare, poi il temporale nel pomeriggio. Fatto sta che l’inizio della stagione degli sconti non ha prodotto gli effetti sperati. "Si sa, spesso i saldi sono uno specchietto per le allodole – dicono Giovanni ed Eleonora Sant’Agata – e alla fine i negozianti ci guadagnano sempre. È il loro mestiere, è normale che sia così". E allora ai saldi "noi non ci crediamo più". E poi, sostiene Narciso Valduga, "i prezzi qui a Rimini sono sempre stati abbastanza alti". Insomma, "non sono i saldi a fare la differenza". Ma "la città offre tanto in termini di turismo, accoglienza. Soffermarsi al solo costo dei prodotti non è così rilevante, visto che c’è un contesto così positivo intorno".

C’è chi come Luca Sanese ha approfittato degli sconti cominciati ieri per cercare l’occasione, e alla fine l’ha trovata. "Tra poco mi laureo – racconta emozionato il ragazzo – e grazie ai saldi ho potuto acquistare a prezzo scontato un abito da cerimonia. L’ho pagato 400 euro. I saldi sono un’opportunità per comprare prodotti di qualità a prezzi più accessibili". Un occhio al portafoglio e l’altro alle vetrine. E anche ai banchi del mercato: è tempo di saldi anche per gli ambulanti. "Abbiamo approfittato dell’avvio della stagione degli sconti per fare acquisti al mercato – dicono soddisfatti Pietro Ruffino ed Elisa Borlini – Perché privarsi di queste occasioni? I saldi sono sempre positivi per noi consumatori".

La partenza non è stata brillantissima. Ma siamo solo all’inizio: c’è tempo per rifarsi. "I saldi incidono, tanti li aspettano per fare acquisti – premette Amerigo Camorani, il titolare della boutique Hackett – Da noi l’affluenza oggi (ieri per chi legge, ndr) c’è stata, il riscontro è positivo. Le aspettative promettono bene, si vedrà da qui ai prossimi giorni. L’evento della Rimini shopping night, in questo senso, aiuta. Rimanere aperti anche di mercoledì sera, quando in centro si presentano anche tanti turisti, porta gente nei negozi. Ma sono i saldi a far comunque la differenza". Anche se non c’è stata ressa, ieri. "Per il momento non c’è male – dicono Silvia Girometti e Marta Semprini del negozio Happy kids outlet – Noi ci aspettiamo di lavorare molto nei prossimi giorni, tanti hanno già iniziato a informarsi".

C’è chi ai saldi non crede più. Come Enrico Calgarini, titolare del negozio Mentana venti. "I saldi non funzionano più, specie per le attività del centro che hanno spese alte. Noi siamo anche produttori, facciamo già i nostri sconti".