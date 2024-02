In bici sorpassò l’auto dei vigili, ecco il conto

Rincorsa e multata dai vigili per averli sorprassati con la bicicletta (sulla destra): il conto è arrivato. E dovrà iniziare a pagarlo dal mese di marzo, la signora Maria D’Anna, italo venezuelana residente in Italia da diciannove anni, un compagno e un figlio con cui vive a Bellaria Igea Marina. "Ho chiesto e sono riuscita a ottenere di poter pagare quella multa a rate – spiega la donna – in modo di diluire il salasso, che ho sempre ritenuto ingiusto. E anche contenere il costo degli interessi, che sarebbero aumentati se le rate fossero state di più. Così mi hanno spiegato al comando della polizia municipale quando sono andata a chiedere informazioni a riguardo. Così mi toglierò questo peso dallo stomaco, dopo quasi due anni da quando sono stata sanzionata". L’episodio risale al 27 luglio del 2022, alle 19,05. Sulla ricostruzione della ’dinamica’ dell’accaduto le versioni della donna e della polizia locale divergono da subito. "Pedalavo sul viale Panzini – il racconto di Maria D’Anna – C’erano dei turisti che dovevano attraversare sulle strisce. Mi sono fermata. Di fianco a me, quasi in contemporanea, è arrivata un’auto. Una volta passati i pedoni, ho anche aspettato che la macchina ripartisse, ma non è avvenuto. Allora mi sono avviata io, pedalando". "A quel punto – continua – il conducente ha accelerato e mi ha raggiunto, urlando non mi puoi passare sulla destra. Mi sono spaventata. Non sapevo fosse un agente. Ho risposto che dovevo andare. Ho ripreso a pedalare sul marciapiede ciclabile adiacente. L’uomo mi ha fermato dicendomi sono un vigile, ti devo multare, e mostrandomi il distintivo. Sul verbale, che mi hanno fatto vedere giorni fa al comando, c’è scritto che ho sorpassato il veicolo a destra anziché da sinistra. E che stavo scappando. Io avevo paura, tutto lì. Ora non ho i soldi per pagare. Mi hanno detto che posso farlo a rate, ma non cambia".

Del tutto differente la versione delle divise: "La nostra auto di servizio era ferma a un semaforo in via Panzini – hanno spiegato dal l comando della municipale – E quando è scattato il verde la donna è arrivata in bici velocissima, a destra dell’auto, creando pericolo, tanto che l’agente ha dovuto frenare per non investirla". L’auto non aveva insegne, e gli agenti erano in servizio in abiti civili. Scattata La multa è scattata per violazione dell’articolo 148 del codice stradale. La donna ha ’scoperto’ il tutto a inizio febbraio 2023. Con la cifra salita dai 58,10 euro iniziali a 180,95 (e ora a 205,65 più interessi) a causa del tempo trascorso: "Non ho ricevuto le notifiche del postino, perché faccio la stagione negli alberghi e a casa in quel periodo c’ero poco", ha sostenuto la signora. "Il 4 dicembre 2023 ho ricevuto l’ingiunzione della Sorit".

Mario Gradara