Finisce con la moto contro un palo: gravissima una 21enne

Verucchio, 27 maggio 2024 - E' ancora ricoverata in gravissime condizioni la 21enne sammarinese coinvolta nel terribile incidente avvenuto domenica pomeriggio a Verucchio, sulla collina del Ventoso, al confine con San Marino.

La ragazza, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto motard ed è finita contro un palo. Dopo l'impatto è andata in arresto cardiaco, ma per fortuna un medico anestesista che passava di lì in quel momento l'ha soccorsa praticandole il massaggio cardiaco. Sul posto nel frattempo sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno portata al 'Bufalini', dov'è tuttora ricoverata. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Santarcangelo.