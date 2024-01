Litigio Linus Cecchetto e quel ‘fesso’ pronunciato in onda: cosa è successo

Riccione (Rimini), 3 gennaio 2023 - In fondo, che cos'è un nome? Quello di Claudio Cecchetto in questo caso: non detto ma celato dietro a quel "fesso" pronunciato in onda durante uno spezzone del programma 'Deejay chiama Italia' del 21 dicembre, durante il quale Linus e Nicola Savino hanno appunto commentato gli ascolti di 'People from Cecchetto' (il documentario sulla vita del talent scout Claudio Cecchetto andato in onda la sera prima su Rai Uno).

"Malissimo Rai Uno, evidentemente c'era qualcosa di pochissimo interessante", dice Linus. "Quanto sei fesso" ribatte Savino. E poi: "Eh no, quanto è fesso quello...". Uno scambio di battute denso di una presunta allusione da parte di Linus nei confronti di Cecchetto che non è passata inosservata ed è stata subito ripresa e additata dal figlio del talent scout.

Attraverso il proprio profilo social, Jody Cecchetto infatti ha postato un video senza risparmiare la stoccata a Linus, difendendo a spada tratta il papà. "Caro Pasquale, ho sentito che hai ritenuto 'People from Cecchetto' qualcosa di 'pochissimo interessante'. Ma la parte che più mi è dispiaciuta sentire è stata la parte del 'fesso' perché, come hai detto tu, quel fesso 'è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay'. Anche solo per questo, senza considerare il resto, tanto fesso non mi sembra'. Lunghe dichiarazioni quelle rese da Jody ai social bersagliando il direttore di Radio Deejay a difesa del padre. Jody, figlio di Cecchetto e di Mapi Danna, ha quindi chiuso il video con l'affondo: "Questo tuo intervento (riferito a Linus, ndr) non ha niente a che vedere con la figura professionale di uno degli speaker più amati d'Italia".