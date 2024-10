Macabra scoperta a Riccione. Cadavere ritrovato in spiaggia

È stato un macabro ritrovamento quello avvenuto ieri mattina sulla spiaggia di Riccione, all’altezza della foce del Rio Melo, zona bagno 136, dove alcune persone scese sulla battigia per una passeggiata domenicale mattutina hanno ritrovato invece trovato il cadavere di una donna restituito dall’acqua.

Immediatamente è scattata l’allarme che ha portato sulla spiaggia di Riccione i carabinieri e la capitaneria di porto per gli accertamenti del caso. La vittima, una donna riccionese sulla settantina, avrebbe compiuto un gesto volontario nella notte. Il medico legale ha infatti accertato come non ci fossero segni di violenza o potessero suggerire il coinvolgimento di terzi nel decesso della donna. Pertanto, l’autorità giudiziaria informata dell’accaduto ha in giornata disposto la liberazione della salma, che è già stata rimessa a disposizione dei familiari della donna, che potranno ora procedere alle esequie funebri.