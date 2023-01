Maltempo Rimini, alberi caduti per il forte vento. Decine di interventi dei vigili del fuoco

Il vento ha causato la caduta di molti alberi a Riccione (foto Petrangeli)

Neve a basse quote e previsioni meteo: in Emilia Romagna è allerta arancione

Rimini, 22 gennaio 2023 - Alberi crollati, decine di interventi dei vigili del fuoco, raffiche di vento fino a 114 km orari e, sulle colline, tanta neve. L'ondata di maltempo continua a imperversare nel Riminese. I maggiori disagi si sono verificati stanotte, a causa del forte vento.

I vigili del fuoco hanno già compiuto una ventina di interventi e altrettanti sono in corso. La maggior parte delle chiamate riguarda alberi e rami crollati e la caduta di pali, cartelli e pezzi di cornicioni. A Rimini la caduta di un albero ha portato alla chiusura di via Giangi.

Problemi anche in via Raticosa e in altre zone di Rimini. Disagi anche a Riccione, in viale dei Pini, per la caduta di un albero. Tanti disagi anche per il vento. A Rimini le raffiche hanno danneggiato i palloni pressostatici del circolo tennis di Marina centro: il vento ha distrutto il pallone del campo numero 1 e quello di uno dei campi da padel. Durante la notte ha nevicato parecchio, con accumuli fino a 40 centimetri a San Marino.

Quasi mezzo metro di neve in alcune località dell'alta Valmarecchia, dove aveva già nevicato parecchio nei giorni scorsi. I sindaci stanno valutando se tenere chiuse le scuole domani.