Mario Battelli morto dopo l’incidente sul lavoro all’hotel De Londres di Rimini

Rimini, 27 marzo 2024 - Non ce l'ha fatta Mario Battelli, il 78enne imprenditore riccionese che ieri mattina è stato colpito in testa da un pannello di legno caduto per diversi metri dal terzo piano dell'hotel De Londres, in viale Vespucci a Rimini.

Lì dove Battelli, titolare di una nota ditta di arredamenti, si trovava per aver consegnato del mobilio da portare nelle stanze al primo piano dell'albergo. Dal terzo piano però è poi caduto il pannello di legno che ha colpito in pieno il titolare della falegnameria riccionese, il quale è sin da subito apparso in gravissime condizioni per il colpo.

Dopo aver trascorso la notte in ospedale al 'Bufalini' di Cesena, infine questo pomeriggio Battelli è deceduto per le ferite riportate a causa dell'incidente. Sull'accaduto la Procura di Rimini, nella persona del pm di turno Davide Ercolani, ha aperto un fascicolo, prima per lesioni gravissime, reato poi tramutato in omicidio colposo a seguito della morte del 78enne riccionese.

La Procura ha già disposto l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni e dopo la quale è arrivato anche il via libera all'espianto degli organi che non saranno utili per i risultati autoptici. L'indagine sull'incidente è affidata a medicina del Lavoro e carabinieri, entrambi intervenuti ieri in viale Vespucci e che dovranno vederci chiaro sull'accaduto, dal momento che stando ai primi riscontri al lavoro nell'hotel si trovavano due ditte. Una quella di arredamenti di Mario Battelli e l'altra era invece una ditta di carico/scarico, da cui non sarebbe ancora emersa la lista completa del personale impiegato per l'attività. Gli investigatori infatti sarebbero alla ricerca di un operaio che potrebbe aver avuto un ruolo nel farsi sfuggire il pesante pannello di legno che ha travolto e poi ucciso Battelli.