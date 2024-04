Piomba nel ristorante dove l’ex moglie è a cena col nuovo compagno e scoppia il caos

Rimini, 14 aprile 2024 - Si è presentato al ristorante nel borgo San Giuliano, dove la sua ex moglie stava cenando insieme al nuovo compagno. Quando la coppia se l'è trovato lì, con fare minaccioso, ha chiamato subito le forze dell'ordine e ha lasciato in fretta e furia il locale. Ma l'ex marito, anziché placarsi, ha dato in escandescenza.

Ha seguito la donna e il nuovo compagno urlando loro insulti e minacce. La coppia ha cercato di allontanarsi, ma l'uomo è diventato sempre più aggressivo e così il compagno di lei ha tirato fuori lo spray al peperoncino e gliel'ha spruzzato addosso.

Nel frattempo è arrivata una volante della Polizia di Stato che ha intercettato e bloccato l'ex marito violento. Lui, 65enne, è finito in manette, non solo per l'episodio ma anche per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie. Domani comparirà davanti al giudice per la direttissima.