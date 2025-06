Rapinatore in bici aggredisce 50enne: la spintona poi le strappa la collana

Rapinata in pieno giorno da un maghrebino che poi è scappato a gambe levate. Tanta paura sabato pomeriggio per una donna di 50 anni, di nazionalità romena, aggredita e rapinata da un giovane mentre camminava vicino a casa. L’episodio è avvenuto in via Rossa, nella zona dietro l’Obi. La donna lavora come badante per un’anziana che abita da quelle parti. Era al telefono quando è stata avvicinata da un ragazzo che l’ha fermata fingendo di volerle chiedere alcune informazioni. Ma il suo vero obiettivo era un altro. Il maghrebino ha tentato di strapparle il telefono dalle mani, ma non ci è riuscito. A quel punto si è avventato contro di lei e l’ha spintonata per strapparle la catenina d’oro che aveva il collo. La donna è caduta a terra e non è riuscita a evitare lo strappo del gioiello. Il rapinatore si è infilato in tasca il bottino e ha tentato di scappare con la bici con cui era arrivato in via Rossa, ma nella concitazione è scesa la catena e il malvivente ha abbandonato la bici sul posto fuggendo a piedi. La badante – che per fortuna ha riportato solo escoriazioni – e alcuni passanti hanno provato a inseguirlo, ma lui è riuscito a dileguarsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia. Agli agenti la donna ha raccontato che il rapinatore si era avvicinato a lei col pretesto di chiederle informazioni, poi ha tentato di portarle via il telefono prima di strapparle la collana. Non sarà facile risalire all’identità del malvivente, anche se la badante ha fornito ai poliziotti una descrizione del giovane: alto, magro, dai tratti maghrebini. Purtroppo questi episodi vanno ripetendosi sempre più spesso. La polizia raccomanda a tutti, in particolare alle donne e agli anziani, di prestare grande attenzione e prudenza quando si viene fermati per strada da soggetti sconosciuti.