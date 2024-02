San Marino avrà il Gratta e vinci e nuove regole contro la ludopatia

San Marino, 29 febbraio 2024 – Novità e regole. C’è tutto questo nel decreto delegato che aggiorna le norme in materia di giochi. C’è la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, ci sono nuovi apparecchi automatici

con premio in denaro.

Insomma, una versione tutta sammarinese dei ’gratta e vinci’ e nuove slot machine che andranno a sostituire quelli già esistenti in territorio.

Le nuove macchinette potrebbe essere installate a San Marino entro l’estate

“Avranno una puntata minima da 20 centesimi e una massima da un euro – spiegano dell’Ente di Stato dei Giochi della Repubblica di San Marino ringraziando la Segreteria Finanze –, oltre ad una vincita fino a 250 volte la posta, saranno dotati di gettoniere e accettatori di banconote, disponendo inoltre, di una interfaccia internet per la connessione diretta con l’organo di controllo”.

Controlli, appunto. Perché nella nuova normativa sono state introdotte diverse misure per prevenire il gioco patologico. Le nuove macchine saranno controllate in remoto dall’Ente di Stato dei Giochi, che potrà bloccarle o sbloccarle, garantirne il funzionamento solo entro determinati orari, così da generare, una fascia protetta per i giocatori più esposti.

Inoltre l’Ente Giochi potrà generare dei messaggi, visualizzati direttamente sullo schermo dell’apparecchio, contro la dipendenza e fermare il giocatore qualora il sistema ne ravvisi un eccesso di utilizzo.

“Un limite importante – spiegano dall’Ente – è stato infatti dato sia alla perdita effettiva, limitata a 50 euro per ogni ora di gioco, sia al numero massimo di partite giocabile in un’ora (non oltre 300). Queste misure, unitamente all’avanzamento tecnologico imposto dai nuovi parametri, si associano a un pacchetto molto interessante che vede al centro proprio la tutela del giocatore. L’attenzione al fenomeno della dipendenza è notevole e siamo certi che la nuova norma sarà studiata con attenzione da altri Enti normatori, per comprendere se le misure introdotte avranno il risultato di garantire un gettito interessante proteggendo al tempo stesso il giocatore dal fenomeno di abuso di gioco”.

Alcuni enti certificatori sono già accreditati per effettuare le prime certificazioni che dovrebbero consentire entro l’estate di installare in territorio le prime macchine della tipologia G2.