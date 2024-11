"Serve un progetto e finanziamenti esterni per riqualificare il centro di Cattolica"

Cattolica sogna un centro nuovo, con arredi adeguati e una passeggiata che possa rilanciare le ambizioni degli operatori. Se n’è parlato anche lunedì nel corso di una consulta turistica tra associazioni e amministrazione comunale. "L’idea di massima è quella di presentare in Regione un progetto di riqualificazione del centro commerciale _ dice Giuseppe Barbieri, presidente dell’Adac _ che possa intercettare finanziamenti regionali e fondi europei. Crediamo che sia arrivato il momento di investire milioni di euro in una riqualificazione urbana nella quale il Comune può fare ben poco da solo". Il centro di Cattolica si vuole rilanciare anche per porre un freno all’emorragia di attività: "Purtroppo sempre più negozi chiudono e sono decine le vetrine sfitte _ continua Barbieri _ è sotto gli occhi di tutti l’emergenza". Nei prossimi mesi il progetto potrebbe diventare realtà o almeno potrebbero mettersi le basi per una riqualificazione significativa. Il nuovo lungomare Rasi-Spinelli ha riqualificato la zona mare e potrebbe rappresentare un volano anche per il centro, dove ci sono anche novità positive, come la recente apertura di Upim in piazza Nettuno. Naturalmente sul tavolo della consulta sono rimaste anche altre questioni, come la promozione. "Ne parleremo nelle prossime settimane _ chiudono gli operatori _ è fondamentale ragionare su fiere e promozione d’Oltralpe per rilanciare il mercato turistico cattolichino nel 2025". Temi delicatissimi per un territorio che vive di turismo e vuol aggredire anche i mercati internazionali.