Servono due operai alla Cl edilizia

L’azienda Cl edilizia, con cantieri nel territorio della provincia di Rimini, sta cercando un operaio edile qualificato da adibire a lavori di muratura generale, montaggio cartongesso, intonacature, montaggio di telai per infissi, rasature, tinteggiature. Alla persona che si vorrà candidare viene richiesta la conoscenza della lingua italiana e il titolo di studio di licenza media, la capacità di utilizzo corretto di autocarro con ribaltabile e del muletto, patente di tipo B. Il contratto sarà a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. L’impresa sta selezionando anche un giovane tra i 18 e 29 anni da assumere in qualità di apprendista operaio edile, da avviare ad un percorso formativo riguardanti le mansioni sopra specificate per il dipendente qualificato. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Cie o Spid sul portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.