Tra difetti, scarsa autostima e risate. Ornano racconta il maschio ‘irrisolto’

Maschio caucasico tra mille difetti. Un uomo ‘irrisolto’, ma "c’è speranza" ci rassicura Antonio Ornano con il suo ultimo spettacolo. Questa sera arriverà a Misano alle 21,15 al teatro Astra. Si riderà con il maschio dalla morale approssimativa, la scarsa autostima e il cinismo in un confronto continuo con la compagna ‘Crostatina’.

Ornano, quale speranza per il maschio caucasico? "Dobbiamo imparare a galleggiare, a smussare gli angoli. Non si può pensare di cambiare le nostre caratteristiche, bisogna accettare la nostra irrisolutezza. Poi si può evolvere. Quando ho iniziato a scrivere tanti anni fa non avevo figli, mentre oggi li ho adolescenti".

Ma lei come si sente? "La mia speranza è trovare altri come me. Mal comune mezzo gaudio. Se trovi persone ‘irrisolte’ come te stesso, se prima erano poco simpatici, poi diventano i migliori amici".

Cosa ne pensa Crostatina? "Stando al nostro fianco le donne si guadagnano il paradiso. Molti mi dicono di ritrovarsi in Crostatina. Nelle coppie si ritrovano atteggiamenti quasi universali. Dinamiche coniugali che si ripetono. E non è certo colpa della donna".

La rivedremo con la Gialappa’s? "Al momento no. Con loro ho fatto ultimamente Red Carpet per Amazon. Quello con la Gialappa’s era un impegno circoscritto. Fare tv con loro è stato bellissimo, ma è anche tremendamente impegnativo fare allo stesso tempo anche teatro. Il rischio è di non vivere bene ciò che fai perché tutto diventa frenetico e complicato".

Dove la vedremo in tv? "Non ne ho mai fatta come in questo periodo. C’è Zelig, poi sarà il momento di una nuova trasmissione su La9, e infine l’impegno con Striscia la notizia che si evolverà, non dico altro".

Rivedremo Brando Godano? "Chi lo sa, per ora no".

Non rimane che attenderla a Misano. "E ci vengo molto volentieri. Ricordo altre serate a Coriano e Verucchio. Poi per un genovese venire lì e ritrovarsi davanti quella fastidiosissima gentilezza che avete (ride) è sempre bello".

Andrea Oliva